Le Canada s’est imposé dès le début de la rencontre et a filé jusqu’à 13-2 avant la moitié du premier quart.

En avance 35-20 à la demie, l’équipe nationale n’a jamais eu à regarder derrière par la suite, marquant 34 points de plus en deuxième moitié de match pour remporter sa troisième victoire de la compétition.

Jonathan Vermette et Vincent Dallaire, les Québécois de la formation canadienne, ont tous les deux inscrit quatre points.

C’est une rencontre qu’il fallait absolument gagner! On est très contents de notre victoire. C’est vraiment une victoire d’équipe, tout le monde a participé. On fait du progrès à chaque match et on veut continuer sur cette lancée , a commenté Vermette après la victoire.

Le Néo-Brunswickois Colin Higgins a été le meilleur à l’offensive du côté des gagnants avec un total de 22 points.

Les basketteurs canadiens et brésiliens ne s’affrontent pas très souvent et Vermette croyait que les Brésiliens auraient pu causer une surprise. Il s’est dit fier de la façon dont son équipe s’est comportée.

On ne les connaissait pas vraiment, on devait s’attendre à tout en les affrontant. Nous avons fait le travail défensivement et nous avons bien contré leurs meilleurs joueurs.

Les joueurs du pays affronteront vendredi les Néerlandais, qui n’ont toujours pas subi la défaite en quatre rencontres à Dubaï, dans les quarts de finale avec l’objectif de se tailler une place dans le carré d’as du Championnat du monde.