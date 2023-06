Un autre Grand Prix à domicile pour Aston Martin

Pour Aston Martin, on peut parler de trois courses à domicile en ajoutant celle de Silverstone, là où se trouve l’usine toute neuve de l’écurie.

Le directeur d’équipe, le Luxembourgeois Mike Krack, croit que le circuit Gilles-Villeneuve s’accorde bien avec les voitures d’Alonso et Stroll.

C’est un circuit avec de gros freinages. C’est un circuit avec de petites chicanes et épingles. Ce sont des caractéristiques qui, normalement, conviennent à notre voiture.

Je crois que notre voiture est très bien avec les freins. C’est pour ça que nous sommes confiants de bien faire, a spécifié Krack.

Aston Martin va tenter de profiter de son passage dans les terres du patron, Lawrence Stroll pour reprendre le 2e rang au classement des constructeurs, perdu il y a deux semaines au Grand Prix d’Espagne.

Crack estime que son équipe est très motivée et veut absolument récupérer les points perdus.

On veut vraiment se racheter ici en pensant aussi au Grand Prix à domicile, on veut bien faire ici. Ça ne veut pas dire qu’on va le faire, mais on va tout essayer.

Mais, autant chez Aston Martin qu'ailleurs dans les paddocks, on reste réaliste.

Même si on est à 100% et que Red Bull, avec une meilleure voiture, est à 100% aussi, on ne gagnera pas la course.

Un début de saison surprenant

Aston Martin et son pilote de 41 ans, Fernando Alonso, ont certainement été les révélations du début de saison 2023.

Même, son directeur d’équipe n’avait pas vu venir les cinq podiums de l’ancien champion du monde.

Non. Honnêtement, non.

On s'était mis comme cible de s'améliorer, comparativement à où on était l'année dernière. De là, à faire des podiums un après l'autre, on ne s'était jamais attendu à ça.

Mais, les ambitions changent vite en formule un surtout. Et maintenant, on veut continuer avec ces podiums. On en a maintenant une petite collection et on veut l'agrandir.

Les présences sur le podium sont certainement bienvenues, mais ne constituent pas le seul élément d’évaluation de l’équipe ou des pilotes.

La remontée des Mercedes pourrait certainement avoir une influence sur les résultats d’Aston Martin, mais ne doit pas avoir d'impact sur l’évaluation du travail effectué.

On doit se concentrer sur nous-mêmes parce qu'on apprend plus quand on se regarde en soi-même.

Si on extrait le meilleur de la voiture, on ne fait pas d'erreur aux arrêts, dans les opérations, ça peut être bien aussi. Des fois on peut terminer 5e ou 6e et si on a vraiment tout fait, on peut être content aussi.

Stroll dans l’ombre

À l’ombre des succès d’Alonso, le Québécois Lance Stroll s’est remis de ses blessures subies lors d’un accident de vélo, tout en obtenant des résultats respectables.

Le directeur de l’équipe Mike Krack ne croit pas Stroll se laisse déranger par les succès de son coéquipier et qu’il tente d’en faire trop pour tenter de monter sur le podium à son tour.

Lance a une bonne confiance en lui. Ça ne change pas le monde pour lui.

Au sein de l’équipe, on n’est pas inquiet du tout. On a vu à Barcelone que si tout est en place, il est là. Et, il sera là, ici aussi, j’en suis convaincu.

Avec les informations de Philippe Crépeau