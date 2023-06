Avec un lancer de 19,54 mètres, son premier de la journée, la Néo-Écossaise a obtenu une victoire serrée sur sa plus proche poursuivante, l'Américaine Maggie Ewen, autrice d'un lancer de 19,52 mètres.

Cette saison, son meilleur lancer est de 19,58 mètres, tandis que son record personnel à vie est 20,33 m.

Je savais qu'on avait un groupe de très solides lanceuses de poids aujour'hui, alors je voulais simplement m'assurer que mon premier lancer soit bien réussi. J'ai entamé la compétition avec beaucoup d'énergie et ça m'a souri , a déclaré Mitton après sa victoire.

« Je sais que c'est une rampe de lancement vers de meilleurs lancers. Je sais que j'ai ça en moi. » — Une citation de Sarah Mitton

La Jamaïcaine Danniel Thomas-Dodd (19,44 m) a pris la troisième marche du podium.

De Grasse termine 5e au 200 m

Plus tard dans la journée, toujours en Diamond League à Oslo, le sprinteur canadien Andre De Grasse a pris le 5e rang à l'épreuve du 200 m.

Andre De Grasse Photo : Getty Images / Carmen Mandato

Positionné dans le couloir numéro 7, De Grasse a connu un départ difficile, concédant rapidement quelques centièmes aux adversaires à sa gauche, qui ont tous deux dominé la course. Malgré une remontée après le dernier virage, l'Ontarien a complété le parcours en 20 secondes et 33 centièmes pour terminer en 5e position.

Jamais inquiété dans son couloir numéro 5, l'Américain Erriyon Knighton a remporté la course avec deux longueurs d'avance, franchissant la ligne d'arrivée en 19,77 s pour enregistrer un record à cette compétition. Le Cubain Reynier Mena (20,09 s, couloir no 6) et le Libérien Joseph Fahnbulleh (20,23 s, couloir no 4) complètent le podium.

Il y a un mois, De Grasse avait pris le 2e rang au 200 m du Grand Prix des Bermudes, une compétition faisant partie du Continental Tour de la Fédération internationale d'athlétisme, avec un temps de 20,28 s, mais avec un vent soufflant à plus de 4,7 m/s, soit deux fois au-dessus de la limite autorisée.