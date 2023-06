Grande inquiétude sur le Tour de Suisse

Si l’état de Sheffield est rassurant dans les circonstances (contusions et commotion), l’état de Mäder inquiète.

Il a été retrouvé inerte dans l’eau et a été immédiatement réanimé sur place, a précisé l’organisation par voie de communiqué. Mäder a été transporté à l’hôpital de Coire par voie aérienne. La gravité de ses blessures n’a pas encore été établie de manière définitive. Une mise à jour sera effectuée dès que de nouvelles informations seront disponibles. Les circonstances de l’accident seront clarifiées.

À l’arrivée, le champion du monde, Remco Evenepoel, a commenté l’accident, blâmant l’organisation.

Ce n’était pas la meilleure décision de placer l’arrivée en bas d’une descente après une étape aussi exigeante, a déclaré Evenepoel au site Cycling Pro Net. Visiblement, le spectacle est la priorité.

Joint par Radio-Canada Sports, Hugo Houle (Israel Premier Tech) n’avait pas le même discours que le champion du monde.

Hugo Houle profite d'une journée de repos pour répondre aux questions de la Société Radio-Canada. Photo : Société Radio-Canada

Inquiet pour l’état des deux coureurs, il a avoué qu’un tel incident le bouleverse. Quand ça arrive à un coureur, ça vient vraiment me chercher, a-t-il déclaré. Ça m’agace énormément.

Et ce qui l’agace, ce n’est pas le choix du parcours, mais plutôt l’attitude du peloton.

Pour moi, la descente était normale. On en a fait des pires que ça. Les virages étaient propres, la route était belle. C’est vrai que c’était technique , explique Houle, concernant la descente du col Albulapass, avant d’ajouter, le timbre inquiet et avec son franc-parler, que ce sont les coureurs qui font la course. Tu te retrouves à quatre minutes de la tête de course et tu descends comme un grand malade. Les coureurs sont complètement déficients.

Houle ne vise personne directement. Il cible le peloton, plus particulièrement la nouvelle génération , qui prend des risques de plus en plus importants en course.

On fait les descentes à bloc pour piéger les autres équipes. À un moment donné, il va falloir que ça s’arrête. Quand j’ai commencé, il y a 10-15 ans, personne n’essayait d’assassiner un coureur dans une descente. Maintenant, ça fait partie du jeu.

« C’est nous qui sommes cons. Les plus stupides dans tout ça, c’est nous. Les coureurs, on a une grosse responsabilité là-dedans. Tant qu’on ne sera pas plus intelligents, il va y avoir d’autres histoires comme ça. » — Une citation de Hugo Houle

Houle est passé environ deux minutes après la chute de Mäder et Sheffield. Il a compris rapidement que la situation était grave quand il a vu autant de personnes s’agiter et courir vers la falaise.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les secours viennent en aide à Gino Mäder lors de la 5e étape du Tour de Suisse. Photo : Courtoisie / Alamy

On était à très, très haute vitesse, comme on n’en voit pas souvent , précise Houle, mentionnant que ça roulait au moins à 90 km/h, probablement plus. On arrivait comme des boulets. C’était le pire endroit pour l’échapper. Il y avait une falaise avec un sol rocailleux. Ils ont probablement été catapultés hors de la route.

Les circonstances de la chute sont toujours inconnues. Comme le mentionne Houle, il y a une multitude de scénarios possibles qui ont pu provoquer l’accident.

Il espère, comme tout le reste du peloton, que les nouvelles seront rassurantes concernant Mäder.

La victoire d’étape à Juan Ayuso

L’Espagnol Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a remporté cette étape Reine du Tour de Suisse. Le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) a terminé 2e de l’étape et s’est emparé du maillot jaune du meneur au classement général.

Juan Ayuso a largué ses adversaires pour gagner l'étape reine du Tour de Suisse en solitaire. Photo : Associated Press / Gian Ehrenzeller

Hugo Houle a terminé 56e, à près de cinq minutes du vainqueur. Le Québécois a toutefois fourni un énorme effort dans cette étape exigeante, en se glissant dans l’échappée de 30 coureurs, dès les premiers kilomètres.

La première montée a été faite à vive allure, l’équipe DSM nous gardait à 20 ou 30 secondes, pas plus, explique Houle. C’était le gaz au fond. On a perdu 10 coureurs dans cette montée.

Le peloton ne voulait pas laisser trop d’avance à l’échappée en raison de la présence de l’Espagnol Gorka Izagirre (Movistar) qui figurait à quatre minutes du maillot jaune.

La présence de Gorka dans l’échappée gâchait l’étape pour nous, avoue Houle. C’est dommage, il y avait un bon coup à jouer si les gars avaient roulé un peu plus. Il y a eu des attaques dans le final, j’ai flairé le bon coup pour rester devant. On s’est débarrassé de Gorka, mais avec le dénivelé, l’altitude de la dernière montée et l’effort fourni en début d’étape, le peloton m’a rattrapé à 3 km de la bascule. J’ai essayé d’aider Dylan Teuns, mais j’étais cramé.

Houle était tout de même très satisfait de sa performance et surtout de son niveau de forme.

Le body a bien répondu dans la dernière montée. On a produit de grosses Watts. Il y avait de gros clients dans notre groupe, Wout van Aert, Stefan Küng, Neilson Powless et Rui Costa, pas les derniers venus.

Je n’ai pas à rougir. Si on se rendait au bout je faisais un top 5. Je me sens aussi bien l’an passé.

Une performance encourgeante en vue du Tour de France, qui s’amorce le 1er juillet.

Mais pour le moment, Hugo Houle insiste, il n’a toujours pas eu de confirmation concernant sa participation sur la Grande Boucle, mais s’ils ne me mettent pas dans l’équipe, je vais me poser des questions , ajoute-t-il, sourire en coin.

Il semble que la confirmation des huit coureurs de la formation Israel Premier Tech ne se fera pas avant lundi ou mardi prochain.