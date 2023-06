Le premier trio montréalais de la NBA redonne aux suivants

Les trois Montréalais de la NBA, Benedict Mathurin, Luguentz Dort et Chris Boucher, seront entraîneurs au 12e camp Basketball sans frontières (BSF), au Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil, du 22 au 25 juin.

Ce camp regroupera les meilleurs joueurs et joueuses de 18 ans et moins du Canada, de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Les jeunes athlètes recevront les enseignements des trois membres de l’équipe nationale, mais aussi des entraîneurs adjoints de la NBA Rodney Billups (Trail Blazers de Portland), Joe Boylan (Timberwolves du Minnesota), Quinton Crawford (Mavericks de Dallas), Bruce Fraser (Warriors de Golden State), Jay Hernandez (Nets de Brooklyn) et Eric Khoury (Raptors 905).

Tamera Young, une ancienne joueuse de la WNBA, sera aussi du groupe d’entraîneurs.

Cette année, plus 120 joueurs internationaux se sont retrouvés dans des formations de la NBA et 38 étaient passés par les camps de Basketball sans frontières.

Plusieurs Canadiens figuraient parmi eux, dont Jamal Murray, un joueur important des Nuggets de Denver dans leur conquête du championnat la semaine dernière.

Organisés en collaboration avec la NBA et la FIBA, des camps de Basketball sans frontières ont été présentés dans 32 pays.