Le feuilleton de l’été risque d'avoir un acteur unique, Kylian Mbappé. L'attaquant de 24 ans, considéré comme la plus belle pépite du soccer mondial, attise les convoitises.

Dans ses négociations de contrats, le jeune de Bondy est à l’image de ce que l'on voit sur les pelouses. Il dribble, lâche ses adversaires avec ses pointes de vitesse vertigineuses et finit par trouver le fond des filets.

Le joueur vedette du Paris Saint-Germain vient de mettre son club dans l’embarras en lui signifiant qu’il ne renouvellera pas son contrat au-delà de 2024. Il faut dire qu’il bénéficie d'une clause de prolongation d’un an pour la suite, et il a jusqu’au 31 juillet pour la refuser définitivement.

Ce qui veut dire que son patron, Nasser al Khelaïfi, président du club, se doit de trouver une solution d’ici le 1er septembre, date butoir des échanges, si Mbappé ne prolonge effectivement pas après 2024.

La pression est donc énorme. Deux de ses vedettes ont ou vont quitter le navire : Messi et bientôt Neymar. Sans Mbappé, c'est l'avenir du club parisien qui est en jeu.

Si le Qatari veut obtenir un retour sur investissement, il se doit donc de trouver le meilleur transfert. On parle d’une somme de 300 millions $ qu'offrirait le Real Madrid. Car si Mbappé devait restait au PSG jusqu’à la fin de son contrat, en 2024, il deviendrait ensuite joueur autonome et négocierait lui-même son transfert.

La pression se fait donc de plus en plus présente pour le président du PSG , surtout que l’un des plus grands clubs du monde fait déjà la cour à son petit prince. Mais même si le club madrilène possède les fonds nécessaires pour s'offrir ce joyau, il va logiquement attendre en 2024 pour l'obtenir gratuitement.

Dans toute cette histoire, on a le sentiment d'assister à une séance de tirs au but. Sauf que c'est Mbappé qui a le ballon, et dans ce domaine, il est presque infaillible.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi (à gauche), pose aux côtés de Kylian Mbappé. Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

Le président français intervient

Dans cette distribution, en plus de l’acteur principal, Kylian Mbappé, et du président du PSG , Nasser al Khelaïfi, voilà qu'apparaît un troisième personnage : le président français Emmanuel Macron.

À la veille du match de qualifications pour l'Euro 2024 contre Gibraltar, le capitaine de l'équipe de France a fait face à la presse, jeudi. Évidemment, sa relation avec le PSG était au cœur du débat.

Questionné sur l'influence que pouvait avoir le président sur son choix de rester à Paris, fidèle à son habitude, Mbappé a répondu franchement : Aucune! Il veut que je reste à Paris, je veux rester à Paris, on est donc sur la même longueur d'ondes.

Et d'ajouter, avant de quitter la conférence de presse : Il y a plein de choses dans la vie qu'on ne comprend pas. Le grand public n'a pas les tenants et aboutissants de la situation. Je sais pourquoi je dis ce que je dis et je fais ce que je fais. Il n'y a pas de problème avec ça.

C'est que la veille, lors d’une exposition, le président français avait dû répondre à un jeune supporteur parisien qui lui demandait si Mbappé allait partir. Sa réponse a eu l’effet d’une coulée d’encre : je vais essayer de pousser pour qu’il reste.

Étonnant? Non!

Ce n’est pas la première fois que le président français se transforme momentanément en agent de joueur. Il est déjà intervenu auprès de Mbappé pour qu’il signe une prolongation de contrat avec le club parisien, avec l’aide de l’ancien président Nicolas Sarkozy, que l’on sait très proche du PSG.

Personne n’oubliera cette image du président français qui descend sur la pelouse après la finale de la coupe du monde perdue par la France, pour consoler Mbappé.

L’image du bon père faisait alors le tour du monde. Mais derrière cette affection peut-on parler de sincérité. Certains ont crié à la récupération politique, d’autres préfèrent parler d’une tradition présidentielle.

Le président de Gaulle avait l’habitude de rencontrer l’équipe de France, Chirac n’hésitait pas à entrer dans les vestiaires, Sarkozy se déplaçait même au camp d’entraînement des bleus, tout comme Macron.

L’auteur du livre, La République du foot Jean-Baptiste Guégan parle de la footballisation de la politique .

Quand des élections interviennent, certains candidats n’hésitent pas à se ruer dans les stades et à s'afficher avec des joueurs. Ce qui vaut toutes les campagnes de communication.

Il ajoute que le football est un support de communication et un moyen de se présidentialiser. Une façon de montrer que le politique est proche du peuple.

On l’a vu au Brésil, lors des élections avec l’autre vedette du PSG, Neymar, qui apportait son soutien à la campagne du président sortant Jair Bolsonaro.

Saad al-Kaabi a souligné que le potentiel du Qatar c'est le gaz plus que le pétrole. Photo : Reuters / Naseem Zeitoon

Le Qatar est un partenaire économique clé pour la France

En plus de s’attirer les électeurs, il y a aussi l’aspect économique.

Contre vents et marées, le président Macron s’est rendu au Qatar pour la finale de la Coupe du monde. Un déplacement décrié par les organisations humanitaires. Si certains voyaient dans ce voyage le déplacement du père d’une nation qui venait voir ses fils évoluer, les fins observateurs de la géopolitique du sport surveillaient plutôt les contrats qui allaient se signer entre les deux pays.

Rien que pour l’année 2019, le Qatar a investi près de 30 milliards $ dans l’économie française. Les Qataris ont pris des parts sur des fleurons comme le groupe hôtelier Accor, le leader mondial du luxe LVMH, les grands magasins et, bien sûr, ont acheté le PSG. En 2021, le Qatar est devenu le quatrième client de la France.

Il faut également savoir que tous ces investissements sont, pour la plupart, exonérés d’impôts.

La plupart des économistes s’entendent pour dire que le Qatar est un partenaire clé de la France. Notamment, en matière de matériel militaire et aéronautique.

Alors, même si le président Macron se sent une âme de père en protégeant le deuxième symbole de la France après Marianne, il faut peut-être lire entre les lignes.

Si Kylian Mbappé veut partir vers d’autres cieux, il le fera, car il est libre. Mais la France, elle, ne peut pas se permettre de déplaire au pays le plus riche de la planète par habitant.