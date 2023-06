John Herdman appelle à l’aide pour l’équipe canadienne

Herdman a noté que le Panama, classé 58e, est en camp d'entraînement depuis 10 jours et a déjà joué un match, battant le Nicaragua 3-2 samedi.

Les hommes canadiens, classés au 47e rang, entrent dans le match de jeudi au Allegiant Stadium de Las Vegas avec environ quatre jours de préparation.

Tandis que Herdman s'est prononcé en faveur du secrétaire général par intérim de Canada Soccer Jason de Vos, un ancien capitaine du Canada, il a déclaré qu'il y avait encore du travail à faire.

Les choses changent, mais cela doit changer rapidement , a dit Herdman aux journalistes. Cela dépendra de l'argent, de l'investissement, de l'engagement et des paroles qui se transforment rapidement en actions. Parce que nous avons ici une équipe qui a la chance de faire quelque chose de vraiment spécial lors d'une Coupe du monde à domicile (en 2026). Vous pouvez le sentir. Mais nous avons besoin de ce changement.

Lorsqu'on lui a demandé s'il voyait la lumière au bout de ce tunnel de financement, Herdman ne pouvait qu'offrir de l'espoir et un travail acharné.

Tout ce que je peux contrôler, c'est ce que je peux contrôler et continuer à apporter ma passion là où je peux l'amener. Pour influencer et exciter les gens, et essayer de déplacer l'aiguille dans des endroits où la vision pourrait ne pas être claire , a-t-il assuré. Je vais donc continuer à faire ce que je peux faire à partir de la position dans laquelle je suis pour continuer à faire avancer ce programme.

Je veux dire que nous avons parcouru un long chemin du côté masculin et féminin, un long chemin. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais c'est un voyage passionnant. C'est le défi que nous relevons tous à Canada Soccer. Trente-six ans, la première fois [à la Coupe du monde masculine]. Cela a tout changé pour nous. Nous devions maintenant penser différemment en tant qu'organisation. Je ne pense pas que quiconque s'attendait à ce que cela se produise. C'est arrivé tôt. Donc adaptons-nous. Allons-y.

Les hommes canadiens sont à la recherche de leur premier trophée depuis qu'ils ont remporté la Gold Cup de la CONCACAF en 2000. S'ils battent le Panama, ils affronteront les États-Unis, 13e au classement, ou le Mexique, 15e, lors de la finale de dimanche, également au stade Allegiant.

Le vainqueur de la Ligue des nations recevra environ un million de dollars américains en bourse.

Les Canadiens n'ont disputé que deux matchs depuis la Coupe du monde de l'an dernier au Qatar, concluant la phase de groupes de la Ligue des nations en mars en battant le Honduras 4-1 et le Curaçao 2-0.

