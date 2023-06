Les Canadiens ont amorcé le match en force et ont terminé le premier quart avec une avance de 21-9. Ils n'ont jamais été inquiétés par la suite.

Colin Higgins a été la vedette offensive de cette rencontre avec ses 21 points. Nikola Goncin, lui, en a marqué 17.

C’était une belle victoire aujourd’hui contre l’Égypte, a dit Jonathan Vermette, qui a été utilisé pendant 13 min 40 s. C’est une équipe qui est un peu plus faible, alors c’est toujours un piège. Nous voulions bien nous préparer pour les prochaines parties et nous sommes fiers de la façon dont nous avons répondu. Nous avons fait quelques ajustements et à partir de maintenant, la compétition sera de plus en plus dure.

La troupe de l’entraîneur canadien Matteo Feriani a remporté deux de ses trois premiers matchs. Elle jouera jeudi contre le Brésil (1-2).

Défaite pour l’équipe féminine du Canada

Les Canadiennes ont quant à elles ont été défaites par les Australiennes 68-64.

Menées 34-33, à la mi-rencontre, les protégées de Marni Abbott-Peter ont vu leurs rivales se doter d’une priorité de 12 points au troisième quart. Elles ont toutefois fait preuve de caractère et ont connu une belle poussée au quatrième quart, réduisant l’écart à 4 points (65-61) à la suite d’un panier de Cindy Ouellet, sur une passe d’Élodie Tessier.

Les Australiennes ont cependant profité de lancers francs pour concrétiser leur avance et signer leur deuxième gain du tournoi.

Ouellet (23 points) a été la deuxième meilleure marqueuse canadienne derrière Kady Dandeneau (24 points).

Ce qui a fait la différence, nous avons moins bien contré leur première menace (Amber Merritt) qui a marqué 33 points , a souligné Élodie Tessier qui a été sur le parquet pendant 40 minutes.

Les Canadiennes ont maintenant une fiche de deux victoires et autant de défaites, à égalité au 2e rang du groupe B avec les Espagnoles et les Britanniques. Vendredi, le Canada se mesurera à la Chine, toujours invaincue en quatre rencontres.