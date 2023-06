La Coupe du monde féminine 2023, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août, sera visible sur les chaînes gratuites de télévision de 34 pays d'Europe, dont 5 grands pays de soccer pour lesquels aucun diffuseur n'avait encore été désigné, a annoncé la FIFA mercredi.

En octobre 2022, les deux parties avaient annoncé la conclusion d’un premier accord portant sur la diffusion des rencontres de la Coupe du monde féminine à la télévision gratuite dans 28 pays d’Europe. Le nouveau contrat inclut plusieurs grands marchés européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l’Ukraine.

Dans les pays cités apparaissent aussi la Belgique, l'Autriche, la Croatie, l'Irlande, la Roumanie, la République tchèque et la Turquie, mais pas le Portugal, la Grèce, les Pays Bas, la Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande.

La valeur totale du pacte n'a pas été dévoilée.

Dans un communiqué officiel commun, les deux entités s'engagent à promouvoir le soccer féminin. L'entente couvre les territoires de 34 pays européens et comprend la promesse de présenter au moins une heure par semaine de contenu lié au soccer féminin au-delà du Mondial féminin.

Première édition organisée dans l’hémisphère Sud et dans la région Asie-Pacifique, la Coupe du monde féminine 2023 mettra aux prises 32 équipes, 8 de plus qu’en 2019, et proposera un total de 64 matchs.