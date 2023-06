On entend souvent ce genre de commentaires autour des différents plateaux sportifs, que ce soit au niveau provincial ou même local. Ces paroles sont souvent accompagnées d’un degré d’excitation et de fierté probablement similaire à celui de Jacques Cartier lorsqu’il a aperçu Terre-Neuve pour la première fois.

Pourquoi cette obsession de découvrir le prochain grand champion? Est-ce vraiment le rôle de ces organisations sportives?

Bien sûr, c’est un plaisir et un honneur pour un club de ski acrobatique de compter parmi ses membres un jeune prodige comme Mikaël Kingsbury lorsqu’il avait 10 ou 11 ans. Cependant, je ne crois pas qu’il faille bâtir nos systèmes de développement en fonction de ces jeunes athlètes doués. Si l’on dit d’eux qu’ils sont exceptionnels, alors on devrait accepter qu’ils soient justement l’exception et non la règle.

Sans vouloir diminuer les mérites des clubs de sport qui ont la chance d’accueillir un prodige, aucun d’entre eux ne possède le pouvoir de créer ces grands champions. Ces derniers trouvent leur chemin vers le sommet, à moins qu’on ne les brise avant qu’ils s’y rendent.

En effet, même s’il est impossible de les créer, il est très facile de les briser.

Alors, quel devrait être le rôle principal d’une organisation sportive?

Selon moi, c'est le suivant : s’assurer que le plus grand nombre possible de jeunes s’épanouit dans la pratique de leur sport, point final.

Cela ne veut pas dire que la victoire et le dépassement de soi ne comptent plus. Pour certains, l’épanouissement passera par la compétition. Pour d’autres, le simple fait de pratiquer le sport qui les passionne dans un environnement sain suffira.

Deux enfants se tiennent sur une poutre de gymnastique. Photo : Getty Images / Guang Niu

Écouter les jeunes

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle au début du mois et lors de laquelle j’ai abordé l’importance d’une bonne gouvernance, Hockey Québec a dévoilé les résultats d’un sondage effectué par le Pôle sports HEC Montréal sur la motivation et la satisfaction de la pratique du hockey au Québec. En gros, on voulait savoir, de la bouche même des jeunes participants, quelles étaient les raisons qui les motivaient à jouer au hockey.

Les résultats sont frappants!

Quatre-vingt-quatorze pour cent des jeunes joueurs actifs ont répondu : pour garder ou développer une bonne santé physique et mentale.

Pardon?

Même moi, qui clame haut et fort l’importance de ces critères dans le développement de l’athlète, je n’aurais jamais pensé que les jeunes eux-mêmes les placeraient en tête de liste.

Vous voyez, c’est souvent la source des problèmes organisationnels. On ne comprend véritablement ni notre rôle ni les besoins de nos clients , en tant qu’organisation.

Trop souvent, nous tenons pour acquis que nos méthodes sont les bonnes et celles désirées de tous. On fait les choses ainsi parce que cela a toujours été fait comme ça. Et si quelqu’un arrive avec des idées différentes, le clan se charge souvent de rejeter cette personne, qui menace la survie du groupe.

Jocelyn Thibault, DG de Hockey Québec, et son équipe apportent justement de nouvelles idées de développement axées sur le plaisir et sur le bien-être des participants. Lorsque ça vient de quelqu’un qui a joué au plus niveau, disons que ça aide pour faire passer un message selon lequel la victoire est une conséquence, et non un objectif en soi.

C’est pourtant simple : si on s’assure de l’épanouissement des jeunes, on répondra à leurs besoins et on prolongera leur désir de pratiquer le sport qu’ils adorent.

Si on prolonge ce désir, soudainement, la pyramide du nombre de membres actifs deviendra de moins en moins pointue. Non seulement le sport conservera ses membres plus longtemps, mais notre société sera en meilleure santé.

Pour ceux qui sont encore obsédés par la recherche du prochain Connor McDavid, vous aurez alors beaucoup plus de chance qu’il se pointe le bout du nez.

Aussi, soyons plus patients, car depuis le début de la semaine, nous constatons que la détection de talent n’est pas une science parfaite. Le meilleur joueur de basketball du monde en ce moment, Nikola Jokić, a été repêché au 41e rang en 2014, tandis que le gagnant du trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellence des séries de la Coupe Stanley, Jonathan Marchessault, n’a jamais été repêché!