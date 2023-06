Un triathlon de 1250 km pour la diversité corporelle

Elle va réaliser un incroyable triathlon pour sensibiliser les gens à la pratique sportive. Elle veut montrer une toute autre image que l’athlète sculptée qui réalise toutes les prouesses.

Durant presque trois mois, elle va rouler, marcher et ramer de Saint-Denis-de-Brompton jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine.

Le périple représente 715 km de vélo sur la route verte, 250 km de marche dans le Parc national Forillon au cœur des Chics-Chocs pour conclure avec 250 km de rame jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine.

« C'est un défi de taille! » — Une citation de Anabelle Guay

C'est avec ce jeu de mot qu'Anabelle Guay nous a accueilli. En plein derniers préparatifs, elle a pris quelques minutes pour nous parler de sa mission.

La carence de modèle qui me ressemblait validait mes doutes et me confirmait que la réalisation d’exploits n’était réservée qu’aux athlètes de haut niveau qui, de surcroît, répondaient aux critères actuels de beauté prônés dans notre société

La jeune fille de 22 ans veut promouvoir ce qu’elle appelle la neutralité corporelle

Il faut bouger pour le plaisir et le bien-être en se concentrant sur ce que le corps peut accomplir, plutôt que sur l’image qu’il projette. Moi je n’ai jamais eu le physique d’un athlète et je pense que le sport, le plein-air, l’aventure c’est pour tout le monde et c’est cela qui me motive pour ce projet.

Mylène Paquette a réussi l’exploit de traverser l’Atlantique à la rame en solitaire Photo : Radio-Canada

Cela fait deux ans que Anabelle Guay prépare son aventure entourée de toute une équipe. Ce qu’elle redoute le plus et qui l'empêche même de dormir, c’est la traversée à la rame entre Gaspé et Havre Aubert. C’est pour cela qu’elle a fait appel à Mylène Paquette.

La navigatrice québécoise s’est fait connaître en devenant la première nord-américaine à franchir, à la rame et en solitaire, l’Atlantique Nord. Elle a expliqué à Radio-Canada Sports ce qui lui a plu dans ce projet,

Ce qui m'a charmé chez Anabelle c'est qu'elle veuille s'exposer pour permettre à d'autres personnes de se dire, si elle , elle a cette forme là , elle est ronde comme ça et elle ne s'empêche pas de faire ça, alors pourquoi je ne serais pas capable de le faire.

La navigatrice nous a ensuite expliqué quel est son rôle dans ce projet,

Je lui ai transmis tout le côté technique, comment se servir d'une radio mais plus important encore comment ramer. Tout le monde sait ramer, mais tout le monde ne sait pas ramer pour traverser une grande étendue d'eau. Comment éviter les blessures sans créer des mouvements parasites qui vont t'empêcher d'avancer.

Celle qui a traversé l'Atlantique en solitaire a aussi partagé son expérience avec Anabelle en parlant des doutes, des questionnements, de la solitude.

Je lui ai fait comprendre qu'elle n'est pas seule avec ces sentiments-là car je les ai vécu.

Une équipe de tournage va l'accompagner durant son triathlon et il y aura un documentaire qui sera réalisé pour sensibiliser à l’inclusion,

En dépit des formes adoptées par mon corps depuis ma tendre enfance jusqu’à aujourd’hui, bouger en nature m’a permis de construire ma confiance et de développer une estime personnelle positive. Par ce projet je souhaite transmettre aux jeunes la pure passion de l’aventure sans égard à leurs caractéristiques corporelles.

Anabelle Guay veut finalement démontrer que l'on peut avoir des formes et être en forme.

Je suis persuadé que si j'avais vu toutes sortes de modèles qui me ressemblent dans le monde du sport et du plein-air, peut-être que je me serais senti plus à ma place. Je souhaite à mon tour offrir cette possibilité là aux jeunes et aux moins jeunes. Je pense qu'il faut oser faire un pas en avant, peu importe ses capacités et à quoi on ressemble finalement.

Elle nous a laissé avec cette dernière image qui est peut-être annonciatrice d'un futur projet, si la terre est ronde, une ronde peut la parcourir.