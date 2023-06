Cela signifie qu’il serait libre de s’engager avec n’importe quel club dans un an, sans que le PSG soit indemnisé.

C'est une très mauvaise nouvelle pour la Ligue 1 à deux mois du nouvel appel d'offres des droits de télé, car elle avait à cœur de placer le prodige français en porte-étendard pendant le processus de négociation.

À l’heure où certains analystes et médias français verraient le départ de Mbappé comme un coup dur, j’ai personnellement le sentiment qui s’agit plutôt d’une magnifique occasion pour le club parisien.

En effet, malgré des moyens illimités, il a subi le rejet de nombreux partisans, qui ne se reconnaissent plus dans le projet porté par l'équipe.

Lionel Messi a d’ailleurs essuyé de nombreux sifflets tout au long de la saison, lui qui symbolisait le recrutement bling bling que s’offraient les dirigeants qataris.

Une rupture totale, donc, avec le champion du monde argentin, qui a décidé de quitter le PSG pour se joindre à l’Inter Miami dans la MLS.

Malgré le 11e titre de champion de France remporté cette saison, un record absolu, la déception des supporteurs a largement prévalu sur les manifestations de joie. Il s'agit là du résultat d’une saison très moyenne pour ce qui est des prestations et de l’attitude sur le terrain. Cela montre que les amoureux du club n’ont pas du tout adhéré à la politique de joueurs étoiles surpayés.

C’est pourquoi je pense que le PSG devrait envoyer un signal fort en vendant, dès cet été, Kylian Mbappé.

Ce serait l’occasion de prouver que l’institution passe avant toutes les considérations individuelles et que la politique sportive ne repose pas uniquement sur un joueur, aussi grand soit-il.

La manne financière d'un transfert, jumelée à l’économie du salaire astronomique de l'attaquant vedette, permettrait de recruter de très bons joueurs et de constituer une équipe bien plus homogène et équilibrée.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’exemple de Manchester City devrait d’ailleurs les inspirer.

Les récents vainqueurs de la Ligue des champions, titre tant convoité par le PSG , ont réussi à placer le jeu et la logique sportive au centre de tout, malgré des moyens financiers illimités.

Pep Guardiola, entraîneur de l’équipe, semble être le garant de cette vision et donne l’impression de choisir ses joueurs en fonction de son projet de jeu, tandis que le PSG donnait plutôt l’impression que les trois vedettes que sont Neymar, Messi et Mbappé étaient au-dessus de tout, et que le succès sportif reposait sur le seul talent de ces trois joueurs.

Une utopie à l’heure où le degré d’exigence d’une compétition comme la Ligue des champions ne laisse aucune place aux données aléatoires.

Le travail d’équipe, l’investissement collectif et la cohésion constituent les valeurs essentielles pour espérer remporter ce titre européen. Des valeurs qui semblent très loin de ce que semblait projeter le PSG ces dernières saisons.

Au Real Madrid?

Et sur le plan sportif, je pense que l’avenir de Mbappé serait bien plus radieux s’il décidait de se joindre au Real.

Même s’il est quasiment irréprochable dans ses performances et dans son attitude sur le terrain, je crois que sa progression serait encore plus impressionnante s’il jouait sous la tunique du club espagnol.

J’ai presque le sentiment qu’il perd du temps dans la course aux trophées individuels et collectifs. Comment expliquer qu’un joueur ayant fini meilleur buteur de la dernière Coupe du monde au Qatar, avec ses trois buts en finale, n’entre pas dans la discussion pour le titre de Ballon d’or face à Lionel Messi ou à Erling Haaland, qui n’a d’ailleurs pas participé au tournoi avec la Norvège?

Le championnat anglais et la structure de son club permettent à Haaland de rayonner à la hauteur de son talent.

Et c’est tout ce que je souhaite à Mbappé. Avoir l’occasion de jouer chaque semaine face à des équipes de très haut niveau et avoir ainsi l’occasion de prouver à tous les partisans ce que je sais depuis longtemps : qu’il est tout simplement le meilleur joueur du monde aujourd’hui.