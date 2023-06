« Les Golden Knights resteront une bonne équipe » - Michel Boucher

En entrevue avec Patrick Masbourian, mercredi, à l’émission Tout un matin , à peine rentré de la fête qui a suivi le match du couronnement, le dépisteur Michel Boucher est revenu sur la première conquête de l’histoire des Golden Knights après seulement six saisons dans la LNH.

Le Québécois a décidément beaucoup de flair. Dépisteur professionnel pour l'équipe du Nevada, il vient d’associer son nom à une troisième coupe Stanley en quatre ans.

Il s’est joint à l’organisation l’été dernier après 12 saisons à dénicher des perles rares pour le Lightning de Tampa Bay.

L’homme de 71 ans ratisse les territoires du Québec, de l’Ontario et de l’ouest du Canada, en plus de faire quelques incursions en sol américain. Il a expliqué ce qui suscitait tellement de joie et de satisfaction dans la nouvelle équipe championne.

Il n’y a qu’une équipe sur 32 qui va jusqu’au bout chaque année. Après la victoire d’hier soir (mardi), j’ai fait le tour de tous les autres (membres du personnel), parce qu’ils sont là depuis sept ans, tandis que je viens tout juste d’arriver , a-t-il d’abord raconté.

« Je les ai tous félicités en leur demandant s’il s’agissait de leur première ou de leur deuxième coupe Stanley. Tous ceux que je connais qui œuvrent dans le hockey depuis 10, 20 ou 30 ans, c’est leur première coupe Stanley. Moi, c’est ma troisième dans les quatre dernières années. C’est un grand bonheur. » — Une citation de Michel Boucher, dépisteur professionnel des Golden Knights de Vegas

Ça le touche d’autant plus qu’il sait qu’il ne rajeunit pas. Même s’il pouvait songer à la retraite, il a choisi de continuer sans savoir ce que l’avenir lui réservait.

Le père de trois jeunes femmes est fier d'offrir une bague de la Coupe Stanley à Anne, journaliste-intervieweuse à la station de Radio-Canada à Trois-Rivières, la seule des trois qui n’avait pas encore la sienne.

La clé du succès

Plus sérieusement, Michel Boucher a parlé de ce qui, selon lui, a permis aux Golden Knights de connaître du succès aussi rapidement. Ils avaient déjà atteint la finale de l’Ouest quatre fois en six ans.

Il y a deux raisons principales : d’abord le repêchage de l’expansion [à l’arrivée de l’équipe dans la ligue en 2017, NDLR]. Les autres équipes existantes ne pouvaient protéger que huit joueurs, ce qui a permis à Vegas de repêcher le 9e et le 10e qui sont de bons joueurs, mais qui n’avaient pas eu la chance de jouer sur les deux premiers trios ou la première paire de défenseurs et qui ne gagnaient pas encore de gros salaires , a-t-il rappelé.

Jonathan Marchessault et la coupe Stanley Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Il a enchaîné en ajoutant qu’avec cette base solide, de bons hommes de hockey (directeur général, le groupe d’entraîneurs et les dépisteurs), capables d’évaluer le talent, ont procédé à des échanges ou à la mise sous contrat de joueurs autonomes pour bâtir une équipe dotée d’une excellente profondeur.

Depuis 2014, année où les Penguins de Pittsburgh avaient gagné, ils avaient mis Phil Kessel sur la troisième ligne. Crosby avait accepté de jouer avec des joueurs moins connus sur les deux premiers trios. C’est ainsi que la troisième ligne les avait fait gagner.

Il constate que cette tendance s’est installée comme façon de faire dans la plupart des équipes championnes depuis.

« Les vedettes s’annulent les unes les autres, et c’est le troisième trio, lorsqu’il y a du talent, qui te fait gagner. Et c’est ce qui s’est encore produit cette année à Vegas avec le travail des troisième et quatrième lignes. » — Une citation de Michel Boucher, dépisteur professionnel des Golden Knights de Vegas

Il estime que les Golden Knights constitueront une puissance de la LNH pour quelques années encore étant donnée la situation contractuelle avantageuse qui prévaut en ce moment à Vegas.

La moyenne d’âge est de 28 ou 29 ans. De ce que j’en sais, 90 % des joueurs sont toujours sous contrat pour l’an prochain. Il restera à décider de ce qui adviendra du gardien Adin Hill. Il constitue une révélation, lui qui est venu en relève à Laurent Broissoit, blessé, et qui n’avait disputé que 27 matchs cette saison.

L’autre, c’est Ivan Barbashev qu’on a obtenu dans un échange avec les Blues de Saint Louis et qui est sans contrat pour la prochaine saison. Une bonne gestion du plafond salarial devrait permettre de ramener ces deux éléments qui ont joué des rôles importants dans la conquête de la Coupe Stanley , a conclu Michel Boucher, visiblement pas encore rassasié.