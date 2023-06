Felix Gall remporte la 4e étape du Tour de Suisse et se pare de jaune

Coup double, au panache : l'Autrichien Felix Gall a remporté en solitaire mercredi la quatrième étape du Tour de Suisse, après 154 km entre Monthey et Loèche-les-Bains, qui a chipé par deux secondes les commandes du classement général au Danois Mattias Skjelmose.

Déjà à l'abordage la veille dans la première étape de montagne, qu'il avait bouclée à 3 secondes de Skjelmose, le champion du monde junior 2015 (AG2R) a attaqué à 20 km de l'arrivée, au début de la longue montée vers la station thermale valaisanne, reprenant les rescapés de l'échappée du jour avant de finir seul.

Je n'ai pas vraiment pensé que c'était possible parce que la route était encore longue jusqu'à la ligne d'arrivée, mais il fallait que j'essaie , a confié le vainqueur de l'Istrian Spring Trophy 2019.

Pour ce coureur de 25 ans qui ne compte qu'un seul grand tour, le Giro 2022 bouclé à la 50e place, contrôler l'étape-reine de jeudi sera une nouvelle expérience . On verra ce qui est possible, c'est la première fois que je suis capable de gagner une course de ce niveau , a-t-il rappelé.

Lâché à plusieurs reprises dans l'irrégulière ascension finale, le Belge Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a su revenir pour prendre la 2e place à 1 min 2 s, devant Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) à 1:03.

Le champion du monde en titre affiche une forme perfectible après un mois sans compétition, lui qui a été touché par la COVID-19 en plein Giro et a dû abandonner alors qu'il portait le maillot rose de leader.

Au général, Gall - 9e à 1:07 mercredi matin - se pare du maillot jaune avec deux secondes d'avance sur Skjelmose tandis qu'Evenepoel rétrograde à la 3e place, à 16 secondes.

Le Canadien Hugo Houle a pris le 39e rang de l’étape, à 12:06 du gagnant et il se retrouve 29e au classement général, avec un retard de 15:08. Son coéquipier chez Israel-Premier Tech, le Belge Dylan Teuns est 14e, à 2:29 de la tête après sa 15e place du jour.