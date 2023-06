Carol Zhao sortie au 2e tour à Bois-le-Duc

Carol Zhao a été éliminée après un revers sans appel au second tour du tournoi de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, mercredi.

La logique a été respectée. La 163e raquette mondiale s’est fait montrer la porte de sortie par la favorite et 10e à la WTA , Veronika Kudermetova, en deux manches de 6-1, 6-3.

La rencontre à sens unique n’a duré que 70 minutes et a été marquée par une domination complète de la Russe, tant au service avec ses 6 as et son taux de 83 % de points inscrits en premières balles, qu’en retour, où elle a enregistré 5 bris en 9 occasions.

À l’inverse, la Canadienne a multiplié les doubles fautes (6), en plus de n’inscrire que 15 points en retour de service.

Plus tôt, Victoria Azarenka (no 3) a perdu contre l'Américaine Ashlyn Krueger (152e) 6-3 et 6-2.

La Bélarusse de 33 ans avait déjà été écartée prématurément début juin à Roland-Garros, au premier tour, par la Canadienne Bianca Andreescu.

Aux Pays-Bas, Andreescu disputera son match de deuxième tour contre la Slovaque Viktoria Hruncakova jeudi.