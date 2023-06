Megan Gilkes vit un double rêve. L'ancienne pilote de la W Series participe à l'Académie F1, et elle travaille depuis 10 mois comme ingénieure en soutien à l'équipe de course d'Aston Martin.

L'Ontarienne venait de terminer une longue séance d'essais sur piste au circuit d'Aragon en Espagne dans la monoplace de type F4 de l'équipe Rolin Carlin lorsqu'elle a accepté de parler à Radio-Canada Sports de son année 2023.

Les derniers mois ont été occupés en raison de ses obligations en piste et hors piste­.

Megan Gilkes dans la monoplace no 12 de l'équipe Rodin Carlin Photo : Facebook / Megan Gilkes

Megan Gilkes avait obtenu un volant en 2019 dans le défunt championnat pour femmes pilotes, la W Series. Un championnat qui a duré trois saisons, le temps de propulser sa championne (2019, 2020 et 2021), la Britannique James Chadwick, en Indy NXT en Amérique du Nord.

Malgré une santé fragile, la pilote canadienne avait réussi à remporter une victoire à Assen, aux Pays-Bas, après une belle bataille avec la Britannique Alice Powell.

Megan Gilkes a remporté une course en W Series, en 2019, à Assen. Photo : W Series

Elle est revenue au pays en 2020, mais après quelques courses au Canada, au Québec et en Ontario, la pandémie a bouleversé ses plans. La jeune femme de 22 ans, de Richmond Hill, a bien participé au Championnat de F1600 en 2022 et a couru sur le circuit Gilles-Villeneuve en soutien au Grand Prix du Canada de F1, mais elle a surtout commencé ses études en ingénierie en Grande-Bretagne, à la prestigieuse Imperial School London dans la capitale.

Le diplôme d'ingénieure qu'elle obtiendra dans un peu plus d'un an et son expérience de pilote lui serviront de tremplin pour obtenir un poste d'ingénieure dans une équipe de F1. C'est son véritable but.

Elle pilote dans l'Académie F1 pour assouvir sa passion du pilotage, mais aussi pour aller chercher toute l'information possible sur les réglages à apporter afin de tirer le maximum de la monoplace.

Megan Gilkes dans sa monoplace au garage de l'équipe Rodin Carlin Photo : F1 Academy

Les cinq équipes inscrites au championnat ont le même châssis de base, de marque italienne Tatuus de type F4, le même moteur turbocompressé et les mêmes pneus.

J'ai eu de bons résultats en 2022 dans le championnat GB4 en Grande-Bretagne (de type F4), avec deux victoires, des poles positions. Et j'ai obtenu en fin d'année un essai avec l'équipe Carlin, qui a une équipe en GB4. On m'a offert un volant dans l'Académie F1, et c'était mon premier choix. Je suis privilégiée, car les 15 volants sont partis vite. C'est un championnat très compétitif avec de bonnes équipes.

De plus, l'équipe est basée en Angleterre où j'habite pendant que je fais mes études. Ce qui est parfait pour moi.

Megan Gilkes dans la monoplace no 12 de l'équipe Rodin Carlin lors des essais présaison de l'Académie F1 Photo : Facebook / Megan Gilkes

L'équipe Carlin est 3e ex aequo sur cinq au classement des équipes. Après 9 épreuves (3 courses par week-end), Megan Gilkes est 12e au championnat. Son meilleur résultat a été une 5e place.

Je suis arrivée tard dans l'équipe (le 8 mars), et je n'ai pas pu faire tous les essais que j'aurais voulus dans ces monoplaces de type F4. L'Académie F1 nous donne beaucoup de jours d'essais durant la saison (14 jours), donc beaucoup de temps de piste. Alors, je peux progresser.

Autant de journées d'essais, de quoi rendre jaloux les pilotes de F1...

Aujourd'hui, je tournais d'ailleurs au circuit d'Aragon en Espagne. Les monoplaces de l'Académie F1 ont à peu près la même puissance que celle de la W Series. Elles ont moins d'aéro et sont un peu plus facile à piloter, mais elles ont beaucoup d'élan, bien que moins puissantes. Alors, vous devez vous concentrer à bien maintenir votre vitesse. J'aime beaucoup faire progresser l'auto pour la piloter au mieux de ses capacités.

Megan Gilkes de l'équipe Rodin Carlin Photo : Rodin Carlin

L'ensemble aérodynamique sur les monoplaces de l'Académie F1 ne se retrouve nulle part ailleurs. Cela a compliqué la tâche des pilotes à bien exploiter leur bolide.

Ce n'est pas une saison facile pour nous, mais nous avons fait un pas en avant dans la dernière épreuve, à Barcelone. Et nous avons poursuivi ce travail à Aragon dans le but d'être prêtes pour la prochaine étape, à Zandvoort aux Pays-Bas, et de poursuivre notre progression , indique-t-elle.

Petit détail qui a son importance, si Megan Gilkes porte une combinaison verte, c'est qu'elle a reçu un ensemble complet de pilote en cadeau d'Aston Martin qui a voulu ainsi encourager sa jeune ingénieure de piste.

Au cœur des décisions

Ce week-end, la pilote ontarienne ne sera pas derrière un volant, mais derrière un ordinateur, dans un endroit très secret de l'équipe Aston Martin.

Elle s'installera au centre opérationnel de l'usine à Silverstone en sa qualité d'ingénieure en soutien à l'équipe de course.

J'ai mes tâches au centre opérationnel, et je peux intervenir au micro au besoin , dit-elle.

« Nous travaillons ensemble à trouver les meilleurs réglages pour chaque circuit, et nous apportons notre aide aux ingénieurs au circuit chaque week-end de course, car beaucoup de paramètres changent durant le week-end. Notre mission est de mettre la voiture en haut de la grille. Et cette saison, on y arrive. C'est très gratifiant. » — Une citation de Megan Gilkes, ingénieure en soutien à l'équipe de course d'Aston Martin

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La salle de contrôle de l'équipe Aston Martin à Silverstone, où travaille Megan Gilkes. Photo : Aston Martin F1

L'étudiante en ingénierie sera à son poste pour aider Lance Stroll et Fernando Alonso à marquer le maximum de points à Montréal.

Je ne peux pas vous donner tous les secrets de notre monoplace, prévient Megan Gilkes, prudente. Au cas où des équipes concurrentes liraient votre article. C'est vrai qu'à Montréal, il est difficile de trouver le bon compromis dans les réglages pour négocier au mieux les virages serrés, l'épingle notamment, tout en gardant de la vitesse dans la ligne droite. Mais je dirais que nous sommes optimistes pour ce week-end.

Son rôle d'ingénieure en soutien à l'équipe de course lui permet de suivre en effet tous les grands prix de la saison depuis l'usine. Ils sont une vingtaine à travailler dans cette pièce et à être en communication avec les ingénieurs au circuit.

Mon but a toujours été de me rendre en F1, par quelque moyen que ce soit. À 10 ans, je faisais du karting et je voulais être une pilote de F1. Mais quand j'ai commencé à faire de la course automobile, je me suis intéressée à la mécanique et à l'ingénierie. C'est pour cela que maintenant, j'étudie en ingénierie. Mon stage d'un an, je le fais avec Aston Martin F1, et je ne pouvais pas rêver à une plus belle occasion. L'équipe du centre opérationnel est incroyable et j'adore ce que je fais.

Megan Gilkes répond aux questions de Radio-Canada. Photo : Société Radio-Canada

Mais j'adore aussi piloter. C'est pour cela que je continue. Je veux voir jusqu'où je peux me rendre, assure-t-elle. Sans compter que ça me donne un bagage incroyable qui va m'aider dans mon futur rôle d'ingénieure. Parfois, le côté ingénieur de mon cerveau me sert en course. D'autres fois, je dois m'en détacher pour trouver d'autres sensations, me fier à mon instinct de pilote.

Le stage de 12 mois de Megan Gilkes se termine dans 2 mois. Elle finira ensuite sa saison de l'Académie F1 avec la dernière course de la saison, à Austin au Texas en octobre, dans le cadre du week-end du Grand Prix de F1.

Megan Gilkes ne sait pas encore si elle voudra poursuivre sa carrière de pilote en 2024. Elle compte se concentrer sur sa dernière année d'études pour obtenir son diplôme et surtout décrocher un emploi, si possible, dans l'écurie Aston Martin.