Le Canadien, le cinquième choix et le chaos du repêchage

À petites doses, qui n’aime pas un peu de désordre, un peu de tumulte quand les choses paraissent trop convenues, trop polies?

Montréal aura le privilège de repêcher au cinquième rang au total, le 28 juin prochain, là où une organisation en pleine relance n’a pas le droit à l’erreur.

Comme l’a résumé un recruteur venu de l’Ouest, c’est à partir de leur choix que ça devient intéressant .

Les quatre premiers noms, en ce moment, semblent faire consensus dans le milieu, selon les cinq intervenants ici consultés de façon anonyme, qu’ils soient dépisteurs ou autres hommes de hockey.

Certains évoquent une cassure après Connor Bedard, Adam Fantilli, Leo Carlsson et Will Smith. Le cinquième choix représente donc le début de l’incertitude. Matvei Michkov peut évidemment brouiller les cartes; une autre surprise demeure possible, il y en a chaque année.

Le Tricolore se retrouve donc dans une intéressante position, quoiqu’un peu fâcheuse.

Si, évidemment, il conserve ce rang de sélection. En coulisses, on murmure que le Tricolore déploie moult efforts pour courtiser les Sharks de San José et les convaincre d’inverser leur précieux sésame (4e choix) avec le CH.

En ce moment, le Canadien fait tout ce qu’il peut pour essayer de monter quatrième. Ils sont très agressifs. Est-ce à cause de Will Smith? Peut-être. En même temps, si c’est Carlsson, ils vont être contents pareil , a laissé tomber une source bien au fait du dossier.

Pour certains, l’idée a du sens.

« Ça ne me surprendrait pas tant que ça. Ça aurait du sens étant donné la relation [de Kent Hughes] avec Will Smith. » — Une citation de Un dépisteur sur la possibilité que le Canadien avance au 4e rang au repêchage

Pour d’autres, voilà un projet farfelu.

S’ils font ça, c’est parce qu’ils sont sûrs à 100 % que San José leur prend leur choix. Mais tu ne peux jamais être sûr, ils peuvent bluffer. Là, tu payes un prix et finalement, le gars aurait été libre. Ce serait surprenant, mais ça doit être pour Smith , s’est étonné un dépisteur.

Smith n’est pas tant dans leurs besoins que ça. C’est un attaquant de 5 pi 11 po (1,80 m) et 175 lb (79 kg). Ils ont déjà Suzuki et Caufield qui sont dans le top 6. Regarde ce que ça prend pour passer à travers quatre rondes en séries. Même Matthew Tkachuk ne peut pas passer à travers quatre rondes facilement. Ce ne sera pas facile s’ils ne les entourent pas mieux que ça. Moi, je ne paierais pas un prix de fou pour m’avancer pour le prendre et perdre des actifs , a-t-il enchaîné.

Notons qu’à ce temps de l’année, ce qui est vrai le 14 juin pourrait s’être évaporé deux jours plus tard. C’est la période des spéculations, des supputations, des prédictions et des évaluations. Ce que les recruteurs appellent Noël finalement.

Alors, si le Canadien conserve son choix, si les supposés quatre meilleurs joueurs sont sélectionnés avant que son tour ne vienne, si personne ne prend de risque avec Michkov, quelles sont les options qui s’offrent à la bande à Kent Hughes?

L’intrigant : Matvei Michkov

Hautement improbable, pour ne pas dire hors de question. L’on s’est fait dire il y a déjà quelques semaines que le Canadien ne veut rien savoir de ça .

Le cas du joueur russe et le dilemme en découlant ont été abondamment discutés ces derniers jours, dans les médias et dans les cercles restreints de ceux qui sont dans le secret des dieux.

Michkov a beau être extrêmement talentueux, sa situation contractuelle, le décès mystérieux de son père et l’incertitude entourant les athlètes russes étant donné le contexte géopolitique actuel représentent autant de facteurs qui incitent à la prudence. Ils sont nombreux à croire que les Capitals de Washington, au 8e rang, tenteront le coup. Il appert que le Tricolore n’a pas l’intention de leur tirer le tapis sous les pieds.

Le choix populaire : Ryan Leonard

Ryan Leonard Photo : Getty Images / Mike Mulholland

L’ailier gauche du programme de développement américain est de plus en plus associé au Tricolore. Kent Hughes le connaît depuis longtemps et l’a vanté lors de la rencontre annuelle avec les espoirs, à Buffalo, la semaine dernière, en le comparant aux frères Tkachuk.

Va pour le style de jeu, mais Leonard, un joueur costaud qui répond bien au jeu physique leur cède tout de même entre 3 et 5 po et entre 20 et 30 lb. Non négligeable. Il a un talent de marqueur indéniable malgré tout, un bon lancer et délaisse rapidement la périphérie en zone adverse pour attaquer le centre de la glace.

On le voit souvent comme un bon complément pour Suzuki et Caufield.

Parmi les quatre dépisteurs qui ont jusqu’ici participé à notre repêchage simulé, deux ont donné Leonard au CH.

L’affaire la plus dure, c’est de scorer des buts et Leonard est un tireur. Tu n’en as jamais assez. Si tu as la chance d’en prendre un, tu sautes dessus. Il joue déjà aux États-Unis, il joue sur les mêmes glaces. Kent Hughes le connaît bien. Tu réduis ta marge d’erreur. C’est ce qui est le plus important dans notre job , a expliqué l’un d’entre eux.

« Si tu le prends cinquième, c’est parce que tu cibles un besoin. Ce n’est pas le cinquième meilleur joueur de ce repêchage-là. Je trouve qu’il est à sa place entre 7 et 12. » — Une citation de Un dépisteur au sujet de Ryan Leonard

Hughes y est-il allé d’une démonstration publique d’amour pour mieux berner ses rivaux? Il n’y aurait là rien d’inédit.

Sous le radar : Dalibor Dvorsky

Les deux autres dépisteurs consultés ont plutôt opté pour le Slovaque, pour le Canadien. Dalibor Dvorsky, jeune centre de très bientôt 18 ans, est classé au 3e rang des meilleurs espoirs européens derrière Carlsson et Michkov.

Dvorsky était déjà bien coté au mois d’avril avant de faire tourner les têtes au dernier mondial des moins de 18 ans, où il a hissé son équipe nationale jusqu’au match de la médaille de bronze contre le Canada, que les Slovaques étaient à 1 min 10 s de remporter avant que Matthew Wood lance les prémisses d’une remontée.

Pour un recruteur, le joueur a le portrait tout désigné pour être choisi par Montréal.

Il est très, très fort sur la rondelle. C’est plus un gars de circulation de rondelle le long des bandes et de protection. Certains lui reprochent son coup de patin, mais il réussit toujours à faire des jeux en zone offensive […] Il a été le meilleur joueur du Championnat mondial des moins de 18 ans. Il a traîné cette équipe jusqu’au match de la médaille de bronze même s’il n’avait pas vraiment d’équipe, à part un ou deux joueurs. Il est bon dans les deux sens de la patinoire, c’est une bonne personne, ils ont déjà deux Slovaques , a-t-il détaillé.

À 1,85 m (6 pi 1 po) et déjà 91 kg (201 lb), il a le physique de l’emploi.

Enfin, tout est une question de point de vue, comme toujours.

Je ne pense pas que tu peux le mettre avant Leonard. Je serais bien surpris. Juste pour sa vitesse naturelle, ce serait un peu bizarre. Ce n’est pas le plus vite, mais il a beaucoup d’autres choses dans sa game qui font qu’il est vraiment solide , a nuancé un autre professionnel de l’évaluation.

Personne ne fera jamais l’unanimité, s’entend, mais il faudra garder ce nom en tête le 28 juin.

L’option récente : David Reinbacher

Si Simon Nemec est sorti au deuxième rang derrière Juraj Slafkovsky l’an dernier, tout est possible. Les opinions sont partagées sur le grand défenseur autrichien de 6 pi 2 po (1,88 m) David Reinbacher.

Il a connu une excellente deuxième moitié de saison en Ligue nationale suisse, un calibre assez relevé, et plusieurs le voient maintenant dans leur soupe. Là où l’on s’entiche de la saveur des derniers mois, vous en trouverez aussi pour le placer au 20e rang. Bref, c’est un joueur qui divise comme souvent ceux qui gagnent une soudaine popularité à l’approche du repêchage. Il s’était produit la même chose avec un certain Jesperi Kotkaniemi.

On comprend pourquoi un grand défenseur droitier, agile et capable d’une certaine production offensive, représente un attrait certain pour le CH dont la pépinière de talents souffre sur le flanc droit.

N’empêche qu’il semble représenter une option plutôt vague pour le moment.

Une affaire de médias , nous l’a lancé, cavalièrement, un dépisteur que nous n’avons pas tardé à rappeler à l’ordre, rassurez-vous.

Et pendant que l’on débattait de la question ouvertement, un autre recruteur a prodigué une sentence.

Ce n’est pas une année pour repêcher un défenseur dans le top 10. Et si oui, ce sera Axel Sandin-Pellikka.

Ce qui est merveilleux avec le repêchage, c’est que les choses pourraient se dérouler exactement comme elles sont ici décrites. Ou complètement différemment.