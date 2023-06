Jonathan Marchessault, la fine élite

Un statut qu’il occupe au plus haut niveau depuis bientôt sept saisons dans la LNH , même si le chemin entre les deux était loin d’être tracé à l’avance.

En ce printemps où les Remparts de Québec viennent de remporter la Coupe Memorial, c’est comme si le passé faisait un clin d'œil à Jonathan Marchessault.

Même si l’attaquant n’a pas remporté les grands honneurs du hockey junior, c’est avec les Remparts qu’il a commencé à écrire son histoire. Lui qui n’a jamais été repêché dans la LNH , il a pu montrer sa performance inspirée en série à sa dernière année à Québec pour compenser.

Malgré une élimination des Remparts en finale, c'est le nom de Audy-Marchessault qui trônait en tête du classement des meilleurs pointeurs à la fin de ces séries. Une carte de visite qui allait lui permettre d’obtenir un premier contrat professionnel dans la Ligue américaine, avec le club-école des Rangers de New York, le Whale du Connecticut.

Depuis cette saison 2009-2010 avec les Remparts, si Jonathan Marchessault n’était pas le meilleur marqueur de son équipe, il était toujours dans le trop 3. C’est vrai pour toutes les saisons complètes qu’il a jouées dans la Ligue américaine. Ces prouesses offensives lui ont permis d'obtenir un premier contrat professionnel de la LNH , avec les Blues Jackets de Columbus, en 2012. Alors qu’il venait de terminer la deuxième année de cette entente, une transaction l’envoyait au Lightning de Tampa Bay, où le soleil de la Floride a fait des miracles pour sa carrière.

À Tampa Bay, Marchessault a marqué le premier but de sa carrière dans la LNH en 2015. Deux ans plus tard, à titre de joueur autonome, il rejoignait le club rival du Lightning et signait sa meilleure campagne dans le circuit, avec les Panthers de la Floride, autre clin d'œil du passé.

Malgré cette saison d’éclosion où Marchessault avait trouvé 30 fois le fond du filet, les Panthers allaient perdre Marchessault au repêchage d'expansion des Golden Knights de Vegas.

Marchessault sera l’un des meneurs de cette bande de joueurs rejetés qui allaient prendre le monde du hockey par surprise et atteindre la finale de la Coupe Stanley, alors que leur équipe en était à sa première année d’existence. De cette équipe finaliste de 2018, il ne reste aujourd'hui qu’une poignée de joueurs, mais la contribution de Marchessault, elle, a été constante. À Vegas, une seule saison l'a vu exclu du top 3 des meilleurs marqueurs alors qu'il a terminé la saison 2019-2020 au 4e échelon.

Depuis cette fameuse saison 2016-2017, où il a explosé offensivement avec les Panthers, Jonathan Marchessault est le meilleur marqueur en série chez les joueurs québécois et il occupe le 3e rang pour la même période en saison, derrière Jonathan Huberdeau et Patrice Bergeron. Toutes nationalités confondues, il pointe respectivement aux 4e et 10e rangs chez l’ensemble des ailiers droits de la LNH .

Si l’avenir de ce petit attaquant était difficile à prévoir à la fin de son stage junior, les dernières années illustrent qu’il n’y a absolument rien d'étonnant à ce qu’il soit un candidat sérieux au trophée Conn-Smythe, remis au joueur le plus utile en séries, alors que son équipe est tout près d’une première conquête de la Coupe Stanley.