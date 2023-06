Les Canadiennes tiennent le coup face aux Britanniques

La première demie a été légèrement à l’avantage du Canada 34-31, après avoir pris l'avance au milieu du deuxième quart. Les représentantes de l’unifolié sont revenues avec force à la reprise du jeu.

En avance par 14 avec moins de 10 minutes à faire au match, elles étaient en parfaite maîtrise, notamment grâce à leur succès au rebond et à leur jeu défensif, qui a limité leurs opposantes à 8 points au troisième quart.

Des occasions manquées dans le camp canadien ont toutefois permis à la formation britannique de réduire l’écart à une seule possession avec un peu plus d’une minute à jouer.

La capitaine Cindy Ouellet et la Britanno-Colombienne Kady Dandeneau ont inscrit deux lancers francs chacune en fin de match pour protéger l’avance et assurer la victoire.

Dandeneau a marqué pas moins de 32 points, tandis que Ouellet en a réussi 13. La Québécoise compte également huit rebonds, six passes décisives et deux vols de ballon.

De son côté, Élodie Tessier a été la Canadienne la plus utilisée par l’entraîneuse Marni Abbott-Peter avec plus de 37 minutes de jeu.

On est restées calmes tout le match et on a bien fait circuler le ballon comme on sait le faire. Ç’a super bien été , a dit Tessier, qui a terminé la partie avec cinq points, sept rebonds et quatre passes décisives.

On a travaillé fort et ça fonctionnait bien pour nous aujourd’hui (mardi). Personnellement, j’ai manqué beaucoup de tirs, mais j’ai été capable de capitaliser en défense pour mettre de la pression. On va maintenant visionner le tout et se concentrer sur nos prochaines adversaires , a-t-elle ajouté.

Sandrine Bérubé et Sofia Fassi-Fehri font aussi partie de l’équipe canadienne à Dubaï.

Les Canadiennes présentent désormais une fiche de deux victoires et un revers. Leur prochain duel aura lieu mercredi contre les Australiennes. Elles boucleront la phase préliminaire vendredi avec un affrontement face aux Chinoises, médaillées d’argent aux Jeux paralympiques de Tokyo.