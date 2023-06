La championne olympique Ariarne Titmus a inscrit mardi le deuxième temps de l'année au 400 m nage libre et a décroché sa place pour les Championnats du monde du mois prochain, tout comme deux autres étoiles de la natation australienne, Emma McKeon et Kaylee McKeown.

Titmus, dépossédée de son record du monde par l'adolescente canadienne Summer McIntosh en mars, a réalisé un temps de 3 min 58 s 47/100 à Melbourne pour s'imposer facilement devant Lani Pallister lors des sélections australiennes pour les mondiaux, en juillet, à Fukuoka.

Ce n'était pas le meilleur 400, mais toutes les nages de moins de quatre minutes sont des nages rapides , a déclaré celle qui avait battu l'Américaine Katie Ledecky pour remporter l'or aux Jeux de Tokyo en 2021.

Les 3:56,08 de McIntosh cette année lui ont permis d'effacer le record du monde de 3:56,40 établi par Titmus en 2022, lorsqu'elle avait elle-même battu la marque de Ledecky de 3:56,46 réalisée aux JO de Rio en 2016.

Summer McIntosh Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

L'émergence de la Canadienne de 16 ans promet un affrontement à grand spectacle sur 400 m entre les trois nageuses au Japon.

Titmus s'aligne également sur les 100, 200 et 800 m nage libre à Melbourne.

La très polyvalente Kaylee McKeown a dominé le 200 m quatre nages en un temps impressionnant de 2:07,60, le deuxième de l'année derrière, là aussi, McIntosh.

La championne olympique des 100 et 200 m dos et double détentrice du record du monde a devancé Jenna Forrester, qui s'est également qualifiée.

Je suis vraiment soulagée de me qualifier dès la première nuit de compétition. C'est toujours bon de se débarrasser des toiles d'araignée lors de la première course , a dit McKeown, qui participera également aux trois disciplines du dos à Melbourne et au 200 m nage libre.

De son côté, Emma McKeon, septuple médaillée olympique à Tokyo, a décroché son billet pour Fukuoka en terminant 1re du 100 m papillon en 56,74 s devant Brianna Throssell.

McKeon participera également au 50 m papillon et aux 50 et 100 m nage libre lors de ces sélections, mais elle a choisi de faire l'impasse sur le 200 m libre.