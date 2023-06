Milos Raonic a songé à tout abandonner

Dans une entrevue accordée lundi après son match de premier tour à Bois-le-Duc et publiée sur le site de l’ATP, le Torontois de 32 ans ne passe pas par quatre chemins.

Il fait vite comprendre à quel point remettre la locomotive du Maple Leaf Express sur les rails a été difficile en raison d’une litanie de blessures, la première à un tendon d’Achille, en juillet 2021.

À de nombreuses reprises, je n’avais même plus envie d’essayer parce que j’étais tellement loin de ma meilleure condition physique. Il y a eu des moments où je me suis dit que c’était fini. À la fin de 2021, je n’avais plus aucune intention de jouer. Je me disais que j’allais réorganiser ma vie après mon mariage , explique d'abord Raonic.

« Si j’ai appris une chose, c’est que la vie se passera bien après le tennis. Cette crainte était là parce que l’on passe tellement de temps à développer une seule et même aptitude. Ça occupe votre vie tout entière. » — Une citation de Milos Raonic, joueur de tennis

Le long tunnel

Après des ennuis avec un orteil, les choses ont commencé à s’améliorer. Lentement. Raonic a d’abord voulu reprendre sa raquette simplement pour se garder en forme. Il avait aussi commencé à jouer au golf, mais il ne ressentait pas la même passion qu’entre les lignes d’un terrain de tennis.

Ce plaisir, on l’a certainement constaté en le revoyant en action lundi pour vaincre le Serbe Miomir Kecmanovic et atteindre le deuxième tour. Il s’agissait de sa 50e victoire sur l’herbe sur le circuit de l’ATP. En dépit de son calme apparent, Raonic reconnaît avoir ressenti de la nervosité.

C’était stressant par moments. J’ai souvent joué en revenant de blessures dans le passé. J’ai raté deux, trois ou même six mois après mon opération à la hanche. Mais deux ans, c’est une tout autre affaire.

Deux ans, c’est beaucoup plus dérangeant. Je m’étais complètement éloigné du tennis à la fin de 2021 sans jamais empoigner une raquette ni frapper une balle pendant un an. Ça m’a demandé beaucoup pour revenir , a-t-il poursuivi.

« Je ne voulais pas revenir sans être fier du joueur que j’allais être. Cela a exigé beaucoup d’énergie. Je suis content d’être ici et je suis reconnaissant de pouvoir jouer. » — Une citation de Milos Raonic

En raison de l’incertitude persistante en ce qui a trait à sa condition physique, Raonic n’a aucune certitude quant à la durée de son retour au jeu. Aussi, il est clair que sa décision de renouer avec la compétition sur un terrain gazonné ne tient pas du hasard.

Milos Raonic à Wimbledon en 2018. Photo : AFP/Getty Images / BEN STANSALL

C’est très intentionnel. Wimbledon est le tournoi le plus important à mes yeux et je n’ai pas pu y jouer depuis 2019 , a dit Raonic, qui a pris part à la finale sur le central du All England Club, en 2016.

Je vais y aller une fois de plus. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j’y serai. Et il y a Toronto. J’ai grandi à 10 minutes du stade de l’Université York. C’est un autre rendez-vous important pour moi. J’ai l’idée que je puisse jouer ces deux tournois une autre fois.

Les nombreuses embûches qui ont ponctué sa carrière empêchent Raonic de regarder plus loin. Mais il est quand même prêt à mettre les efforts qui lui permettront d’exprimer son talent comme il le veut.

Je dois être rapide et je dois être capable d’être agressif. Si je ne peux pas accomplir ça, je ne peux pas jouer au tennis de la façon que j’estime être la meilleure pour moi et réaliser mes objectifs.