Les Nuggets remportent le premier titre de leur histoire

Nikola Jokic a guidé les Nuggets de Denver vers son premier titre NBA de l'histoire du club lundi soir, alors que les Nuggets ont surmonté un retour tardif de Jimmy Butler pour passer devant le Heat de Miami et s'imposer 94-89 dans le cinquième match.

Le propriétaire des Nuggets, Stan Kroenke, a reçu le trophée de championnat de la NBA des mains du commissaire Adam Silver. Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Jamal Murray est alors devenu le neuvième Canadien de l'histoire à soulever le trophée Larry O’Brien, remis aux champions de la NBA. L'Ontarien a réussi 14 points en 41 matchs lors de la rencontre, durant laquelle il a également amassé huit rebonds.

Nikola Jokic a reçu le titre de joueur le plus utile lors des séries éliminatoires Photo : usa today sports via reuters con / Ron Chenoy

De son côté, Jokic a récolté 28 points et 16 rebonds pour les Nuggets, qui ont raté 20 de leurs 22 premières tentatives à 3 points et sept de leurs 13 premiers lancers francs, mais ont su clôturer la série à domicile. La vedette serbe a d'ailleurs reçu le titre de joueur par excellence des séries éliminatoires.

Les Nuggets de Denver ont remporté la finale de la NBA, mettant la main sur le premier titre de leur histoire. Photo : Getty Images / Pool

Butler a marqué huit points consécutifs pour aider le Heat à prendre une avance de 87-86 avec 2:45 à faire après sept points de retard. Il a rentré deux autres lancers francs pour aider le Heat à reprendre une avance d'un point.

Mené par trois points avec 15 secondes à jouer, Butler a tenté un tir derrière l'arc, mais l'a raté. Brown a réussi deux lancers francs pour mettre le match hors de portée et décrocher le titre pour les Nuggets.

Butler a terminé avec 21 points.

« C'était moche et nous n'arrivions pas à marquer, mais à la fin, nous avons compris. Je suis juste heureux que nous ayons gagné le match. » — Une citation de Nikola Jokic

Le Heat était, comme l'entraîneur Erik Spoelstra l'avait promis, un groupe courageux et tenace. Mais leur tir n'était pas optimal non plus.

Bam Adebayo en avait 20 pour le Heat, mais le Heat a tiré pour 34% et 25% à trois points. Avant que Butler ne s'enflamme, il était à 2 sur 13, pour huit points.