En mars dernier, l’écurie Williams a annoncé avoir confié le poste névralgique de chef des opérations à Frédéric Brousseau, un ingénieur spécialisé en aérospatiale qui faisait carrière chez Pratt & Whitney (P&W) depuis 26 ans. Du jour au lendemain cet homme de 50 ans, inconnu dans l’univers de la course automobile, est ainsi devenu le premier Québécois à accéder à des fonctions aussi élevées au sein d’une écurie de F1.

Lorsqu’il a décidé de relever cet étonnant défi, M. Brousseau n’occupait pas un poste qu’on pourrait qualifier de tout repos. Il était le vice-président responsable des opérations chez Pratt & Whitney. Si l’on tient compte du fait que Pratt & Whitney fabrique des moteurs d’avions civils et militaires (entre autres) et qu’elle compte quelque 10 000 employés répartis dans 11 usines autour du globe, on peut raisonnablement croire que le nouveau chef des opérations de Williams était plus que préparé à faire face à son nouveau défi en F1.

Cela dit, trois mois après sa nomination, le public ne sait toujours pas vraiment qui est Frédéric Brousseau! Parce que, malgré des demandes d’entrevue répétées, le département des communications de l’écurie le tient à l’écart des représentants des médias.

Frédéric se concentre entièrement sur son nouveau rôle en ce moment. En conséquence, il n’accorde pas d’entrevues , a poliment expliqué la responsable des communications de Williams, Rebecca Banks.

Ainsi, au lieu de permettre à leur nouveau chef des opérations d’accorder des entrevues en prévision d’un Grand Prix qui se déroulera à quelques kilomètres de son domicile de la Rive-Sud de Montréal, les dirigeants de Williams ont préféré préparer un communiqué sous forme de questions-réponses.

La voiture d'Alexander Albon au Grand Prix de Monaco. Photo : Reuters / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Les relationnistes utilisent fréquemment les formules questions-réponses en F1. Et cela est fort utile parce que les journalistes ne peuvent couvrir 10 équipes et 20 pilotes en même temps. Ces communiqués conviennent notamment lorsqu’on souhaite obtenir une brève réaction d’après-course où lorsqu’on veut savoir ce qu’un pilote pense d’un circuit à l’aube d’un Grand Prix.

Mais pour produire un texte de fond, ça ne fonctionne pas. Le document fourni par Williams pour présenter Frédéric Brousseau est ultra-complet et il m’a aimablement été remis avant sa diffusion publique. Mais ça reste un communiqué. Et d’un point de vue éthique, il serait invraisemblable de publier un texte donnant aux lecteurs l’illusion qu’une entrevue a été faite alors que ladite entrevue n’a jamais eu lieu.

Cela dit, au fil de nos échanges de courriels (privés) depuis sa nomination, le nouveau chef des opérations de Williams m’est apparu absolument sympathique.

Il n’a pas dû être facile de s’éloigner de sa femme et de leurs quatre enfants pour se lancer dans l’aventure de la F1. Mais quand on jette un coup d’œil à son parcours, on se rend compte qu’il ne craint ni les défis ni l’inconnu.

Frédéric Brousseau a fait son entrée chez Pratt & Whitney à la fin des années 1990, immédiatement après avoir terminé ses études à l’Université de Sherbrooke. Son ascension au sein de cette multinationale a été absolument fulgurante.

Dès l’âge de 30 ans, seulement six ans après son embauche, ses supérieurs n’ont pas hésité à lui confier le poste de gérant des opérations d’une nouvelle usine basée en Chine. Cette entreprise était codétenue par Pratt & Whitney et le gouvernement chinois.

Frédéric a commencé chez Pratt & Whitney en travaillant sur le plancher d’une usine avec les employés. Il n’était clairement pas un carriériste qui voulait monter les échelons à tout prix. Mais c’est un performant, un gagnant. Il a gravi tous les échelons uniquement grâce à ses réalisations. Chaque expérience qu’il a eue a été couronnée de succès , raconte l’ancien vice-président des opérations de P&W, Benoît Beaudoin.

Durant une vingtaine d’années, M. Beaudoin a été le supérieur de Frédéric Brousseau au sein de la multinationale canadienne. Le nouveau chef des opérations de Williams affirme d’emblée que M. Beaudoin a été son mentor et qu’il a exercé une grande influence sur le déroulement de sa carrière.

Malgré son jeune âge et malgré la barrière de la langue et un contexte culturel fort différent, Frédéric Brousseau a dirigé la nouvelle usine chinoise avec succès pendant quelques années.

Habituellement, on envoyait plutôt des gestionnaires très expérimentés, souvent en fin de carrière, pour diriger des usines étrangères. Mais dans le cas de Frédéric, nous trouvions qu’il avait vraiment beaucoup de potentiel. Il avait une fibre opérationnelle et une fibre de gagnant. En l’envoyant en Chine, nous voulions qu’il se développe et que le lancement de l’usine soit couronné de succès , explique Benoît Beaudoin.

Quand leur jeune prodige est rentré au Canada, les patrons avaient un autre défi à lui proposer.

Nous lui avons retiré son poste opérationnel. Nous étions alors en train de planifier l’établissement d’une toute nouvelle usine d’assemblage de moteurs à Mirabel et nous lui avons confié le mandat de nous construire une usine à la fine pointe de la technologie , souligne Benoît Beaudoin.

« Frédéric est parti avec une table à dessin et son équipe. Et il a développé une usine qui est devenue une référence dans l’industrie de l’aérospatiale. Il a fait des études comparatives et il s’est inspiré des meilleures pratiques en vigueur dans d’autres industries. Il est revenu avec de nouveaux concepts et cette usine est désormais citée en exemple à travers le monde. Bien sûr, il avait une équipe et il n’a pas accompli cela tout seul. Mais c’était lui l’architecte de ce projet. » — Une citation de Benoît Beaudoin

Frédéric Brousseau s’est avéré tellement efficace chez P&W qu’il a fini par hériter du poste de son mentor quand ce dernier est parti à la retraite. Mais au cours de la dernière année, l’élève a sollicité une rencontre avec le maître. M. Brousseau était intéressé par un poste-clé au sein de l’écurie Williams et il souhaitait demander conseil.

J’ai été surpris parce que Frédéric faisait carrière dans l’aérospatiale depuis plus de 25 ans et qu’il aimait énormément P&W. En fait, il avait P&W tatoué sur le cœur. D’un point de vue professionnel, ça m’a donc un peu surpris. Mais quand j’ai additionné ses compétences avec sa fibre compétitive, je me suis dit qu’il allait parfaitement cadrer avec l’univers de la course automobile. À part une écurie de F1, je ne crois pas qu’une autre entreprise serait parvenue à lui faire quitter P&W , raconte Benoît Beaudoin.

Frédéric Brousseau débarque chez Williams avec une expérience opérationnelle et logistique impressionnante.

La voiture de Logan Sargeant au Grand Prix de Miami Photo : usa today sports via reuters con / John David Mercer

Il était personnellement responsable de quelque 8000 employés et de budgets de plusieurs milliards dans un environnement de haute technologie axé sur la qualité et la performance. Il vient d’un monde où dix millièmes de pouce fait toute la différence dans la qualité de la conception d’une pièce , comme le souligne Benoît Beaudoin.

Il provient d’une multinationale et il retrouve chez Williams un environnement plus petit qui demande de l’agilité, de la rapidité et la capacité de prendre des décisions sur-le-champ. Je pense que Frédéric va s’adapter rapidement parce qu’il a toutes ces qualités. Il n’a pas peur de prendre des décisions difficiles et il n’a pas peur de sortir des sentiers battus , ajoute l’ancien haut dirigeant de P&W.

Lorsqu’on parle aux gens qui connaissent Frédéric Brousseau, les mots compétitif , compétition et… vélo reviennent sans cesse. Car le nouveau cadre supérieur de l’écurie Williams n’est pas seulement doué pour maximiser l’efficacité des entreprises qui l’emploient. Il est aussi un cycliste de haut niveau.

William Blackburn est le chef de l’équipe cycliste Vélo 2000, qui rassemble des athlètes de la Rive-Sud. Jusqu’à l’été dernier, Frédéric Brousseau défendait les couleurs de cette formation dans la catégorie des maîtres. Et tout comme Benoît Beaudoin, M. Blackburn ne tarit pas d’éloges lorsqu’il parle de son ancien coéquipier.

« Frédéric est quelqu’un de très performant comme athlète. Il a des capacités physiques très élevées. Lorsqu’il était jeune, il a couru pour une équipe de haut niveau en France. Et c’est après avoir vécu cette aventure qu’il s’est lancé à fond dans ses études en ingénierie. Il a fait vraiment beaucoup de compétition et il ne s’est pas rendu à ce niveau pour rien. » — Une citation de William Blackburn

Physiquement, pour emprunter des termes de course automobile, on pourrait dire qu’il a un gros moteur. En plus, il atteint de bonnes pointes de vitesse, ce qui fait de lui un bon sprinter. Les sprinters sont forts des jambes, cela va de soi. Mais ils ont aussi la petite folie que ça prend pour aborder un virage plus vite que tout le monde et pour prendre des risques. Frédéric n’est pas un gars qui a peur en compétition. Il a cette envie de vivre le moment où l’on se dit ''ça passe ou ça casse'' , témoigne William Blackburn.

La façon dont les gens pratiquent leur sport en dit souvent très long sur leur personnalité, leur compétitivité ou leur sens de l’organisation. En ce sens, cette conversation avec William Blackburn s’est avérée fascinante.

Sans avoir côtoyé Frédéric Brousseau dans le monde de l’aérospatiale, il dit avoir immédiatement remarqué que son coéquipier possédait un talent particulier pour créer un environnement favorable à la maximisation de la performance. Ses paroles rejoignaient celle de Benoît Beaudoin.

Frédéric fait du cyclisme sur route et du cyclo-cross. Le cyclo-cross se pratique sur une surface gazonnée sur des circuits de 2,5 à 3,5 km de longueur. C’est très technique. Il faut que tu comprennes tous les aspects techniques de ce sport pour y exceller , explique William Blackburn.

Je fais aussi du cyclo-cross et, durant la saison, je voyageais tout le temps avec Frédéric. C’était impressionnant parce qu’il était équipé à la perfection. On arrivait avec sa grosse roulotte et nous étions toujours installés à proximité des sites de compétition afin de pouvoir y aller à vélo. Il avait toujours tous les outils et les tous accessoires nécessaires pour parer à toute éventualité. Et il avait toujours un vélo performant et en parfait état. Tout était toujours organisé à la perfection. Bref, il saisit entièrement ce que ça signifie de se préparer pour une compétition , confie-t-il.

« Lorsqu’il m’a annoncé qu’il faisait le saut en F1, j’ai été surpris parce qu’il avait passé toute sa carrière dans un environnement totalement différent. Mais en repensant à la façon dont il s’organisait dans un contexte de compétition cycliste, je n’ai eu aucune difficulté à l’imaginer en train d’exceller dans son nouveau poste chez Williams. Tu veux faire des projets avec un gars comme Frédéric. Il est toujours en train de pousser la machine. » — Une citation de William Blackburn

Quand Frédéric Brousseau a quitté Montréal pour aller s’installer dans la région anglaise de Grove, où est basée l’usine de Williams, il a apporté un vélo de route et un cyclo-cross avec lui. Et quand il quittera Montréal après le Grand Prix dimanche prochain, il ajoutera dans ses bagages un vélo de gravelle afin de pouvoir diversifier ses entraînements.

Son entraînement personnel, c’est sacré. Frédéric a besoin de s’entraîner pour être capable de fonctionner , fait savoir Benoît Beaudoin.

Je me rappelle d’une période assez intense au cours de laquelle nous étions en train de négocier une convention collective. Frédéric avait démonté son vélo et il l’avait assemblé dans sa chambre d’hôtel. Dès que nous avions des périodes libres, il retournait dans sa chambre pour aller s’entraîner! Il est extrêmement discipliné.

À en juger par les échanges qu’il a eus avec Frédéric Brousseau depuis son départ pour l’Angleterre, William Blackburn comprend que le nouveau poste de son ami est extrêmement exigeant et que les heures de travail sont absolument colossales.

Je suis admiratif qu’il parvienne à trouver du temps pour s’entraîner parce que ça doit puiser assez loin dans ses réserves d’énergie. Mais je sais que, quelque part, ajouter du temps d’entraînement à ses horaires chargés doit lui procurer une sorte d’équilibre.

Frédéric Brousseau ne s’est pas encore adressé aux médias, mais cela ne saurait tarder.

Toutefois, à la lumière des témoignages de ses amis et anciens proches collaborateurs, il apparaît clairement que l’écurie Williams vient de confier ses opérations à un candidat doté à la fois de compétences exceptionnelles et d’un goût particulièrement prononcé pour la compétition et l’excellence.

Il faut bien sûr lui laisser le temps de s’installer dans ces nouveaux quartiers. S’il parvient à faire sa marque en F1 comme il l’a fait dans l’aérospatiale, Williams regagnera beaucoup de supporters au Québec au cours des prochaines saisons.