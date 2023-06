Un standard qui change tout pour Charles Philibert-Thiboutot

C’est vraiment un soulagement, a déclaré le coureur en entretien avec Radio-Canada Sports. Honnêtement, ça faisait longtemps que je n’avais pas été joyeux comme ça en traversant la ligne d’arrivée.

Ce temps lui permet de respecter le standard établi pour les Championnats du monde d’athlétisme de Budapest, cet été. Philibert-Thiboutot est donc, pratiquement, qualifié pour les mondiaux.

Le standard, ça modifie l’approche pour le reste de la saison, a-t-il admis. Comme je suis pratiquement qualifié, je n’ai pas besoin de faire d’autres courses. On vise un gros bloc d’entraînement de quatre semaines, sans interruption, jusqu’aux Championnats canadiens. Ensuite, j’aurai un autre bloc de deux semaines et demie avant les mondiaux.

Ça va me permettre d’arriver avec un pic de forme à Budapest. Sans le standard, j’aurais dû faire plusieurs courses, ce qui n’est pas idéal pour atteindre un pic de forme.

Philibert-Thiboutot n'avait pas prévu cette compétition, en sol français, à son calendrier. C’est en discutant avec un ami coureur qu’il a décidé d’y participer.

J’ai fait une course en Oregon, début juin. J’ai fait un bon chrono, mais j’ai eu plusieurs accrochages. Je savais que je pouvais aller chercher quelques secondes sur ce temps, raconte le demi-fondeur québécois. À ce moment, j’ai discuté avec un ami français qui m’a parlé de deux courses en France. Il m’a aidé à m’y inscrire.

Il a donc pris un vol Vancouver-Paris dans les jours précédant l’épreuve parisienne.

« Je n’avais pas beaucoup d’heures de sommeil. La veille de la course, je sentais mon niveau d’énergie un peu bas, c’était normal. Quand j’ai commencé l’échauffement, avant la course, j’avais de bonnes jambes. Je n’ai pas laissé le décalage me décourager pour autant. »