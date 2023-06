Une ambiance plus détendue sur le circuit Gilles-Villeneuve

Cette année, les mécaniciens ont une semaine de transition entre les Grands Prix d’Espagne et celui de Montréal pour préparer l’équipement. C’est pourquoi l’ambiance est plus détendue dans les garages depuis l’arrivée des équipes.

Le programme de course s’amorce vendredi avec les essais libres sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Radio-Canada Sports a rencontré le président du GP du Canada, François Dumontier, pour discuter des préparatifs.

Q. Un Grand Prix de formule un demande une grande préparation. Quand les préparatifs ont-ils commencé pour vous?

R. L’automne dernier, on a commencé à monter certaines sous-structures de tribunes. Mais le vrai travail de montage des gradins, des loges, du circuit a commencé mi-mars. Ça s'est accentué dans les dernières semaines, particulièrement dans les deux dernières, quand les gens de la F1 sont arrivés sur le site. Cette semaine, on a commencé à recevoir les avions avec le matériel.

Le matériel arrive de trois façons. Certains équipements de F1 font le tour du monde par bateau.

On a reçu du matériel qui était à Miami par camion, mais l’essentiel du matériel arrive par neuf avions-cargos.

Tout doit être prêt pour les équipes. On s'assure de libérer le plus d’espace possible parce qu’ils ont de plus en plus de matériel à transporter. C’est un ballet de chariots élévateurs avec tous les caissons qu’ils doivent transporter et vider. Les voitures sont ensuite assemblées lundi ou mardi au plus tard.

Le circuit Gilles-Villeneuve, quelques jours avant la course Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Q. C’est l’avantage d’avoir eu une semaine d’écart entre le GP d’Espagne et celui du Canada.

R. Ça fait toute une différence. L’an dernier, on était le week-end suivant le GP de Bakou et les voitures étaient arrivées quand même tard. Les équipes avaient terminé le montage des voitures le mercredi. Donc, oui, tout le monde est un peu plus relaxe cette année.

Les gens de la F1 arrivent généralement sur le circuit deux semaines avant la course. Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Q. Avez-vous eu des exigences logistiques spécifiques de la F1 pour cette année? Est-ce qu’il y a eu des améliorations sur le circuit?

R. Pas vraiment. Les garages sont neufs de 2019, mais ils ont été construits rapidement. Il a donc fallu corriger certaines situations au niveau des infrastructures. Sinon, la F1 n’a rien demandé de nouveau. Mais il y aura de gros changements pour 2024. Le revêtement du circuit sera refait et surtout le drainage du circuit. Quand il pleut, il y a de l’accumulation d’eau à certains endroits, particulièrement dans le virage Senna. Ce sera corrigé pour 2024.

Le circuit Gilles-Villeneuve sous la pluie Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Q. Est-ce qu’il y a eu des demandes particulières des équipes concernant l’hospitalité?

R. On essaie de s'améliorer chaque année. Les équipes doivent se stationner de l’autre côté du bassin et doivent traverser par une passerelle flottante. Elle a été améliorée, stabilisée. Sinon, le paddock répond aux exigences de la F1.

Q. Quel est le sentiment à quelques jours du Grand Prix?

R. On est prêt. L’équipe a bien travaillé. On se croise les doigts pour la météo. On va être prêt. On est fébrile d’accueillir nos amateurs.

Départ du Grand Prix du Canada en 2022 Photo : Getty Images / Dan Mullan

Q. À la suite du Grand Prix d’Espagne, Christian Horner qualifiait le circuit Gilles-Villeneuve de circuit unique, mais qu’il y avait toujours une grande inconnue, la météo. Qu’en pensez-vous?

R. On sait depuis toujours que le circuit Gilles-Villeneuve est un circuit difficile. La marge d’erreur est presque inexistante. Si un pilote fait une erreur, le mur vient vite. Christian Horner me disait à Miami qu’il avait hâte d’être au Canada. Il y a toujours des surprises à Montréal.

Avec les informations recueillies par Philippe Crépeau.

Les propos ont été remaniés pour la compréhension.