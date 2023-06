Les coureuses dénoncent des lacunes importantes au sein de l’événement qui auraient pu avoir des conséquences dangereuses. De leur côté, les organisateurs affirment que les cyclistes avaient des demandes irrecevables et ajoutent même qu’il s’agit de caprices d’enfants gâtés .

Neuf cyclistes canadiennes participaient au Tour des Pyrénées, dont Simone Boilard (St Michel - Mavic - Auber93).

Quelques heures après l’annulation de la troisième étape de la course dimanche, elle avait encore des sentiments partagés face à la tournure de cette course lorsque Radio-Canada Sports l’a contactée.

Je suis vraiment mitigée parce que je trouve ça dommage pour l'organisation, en même temps, si on continue de tolérer ça trop longtemps, c'est la sécurité qui est en jeu , analyse la cycliste de Québec.

Les problèmes ont été constatés dès la première étape du Tour des Pyrénées, vendredi.

Plusieurs vidéos publiées sur les médias sociaux montrent des voitures qui circulent à côté du peloton de tête ou même dans la voie. Des véhicules étaient aussi stationnés sur le parcours, dont un autobus. Dans des entrevues accordées à des médias locaux, l’organisation a reconnu qu’il manquait de motards pour contenir la circulation.

Il y avait des véhicules en sens inverse, souligne Simone Boilard. Par exemple, dans une montée, on est arrivées et il y avait un véhicule stationné à gauche, il fallait dévier vers la droite. Ensuite vers la droite il y avait un autre véhicule stationné donc il fallait dévier vers la gauche. Rapidement, les motocyclistes sont devenus un peu débordés, donc ils nous dépassaient un peu rapidement dans des petites routes. Ils étaient seulement quatre de ce que j'ai compris. Ça faisait beaucoup de mouvement dans le peloton et c'est vite devenu nerveux parce que l’on se faisait aussi frôler [par les motocyclistes et les voitures, NDLR].

Les nombreux manquements à la sécurité ont soulevé la grogne au sein du peloton de tête, mais aussi auprès des autres coureuses. Simone Boilard relève notamment que la circulation à l'arrivée a été rétablie dès le passage à la ligne de la gagnante.

« J'arrivais dans le deuxième groupe, à deux minutes du peloton. La circulation était quasiment ouverte normalement aux automobilistes alors qu'il restait une centaine de filles en course. Le groupe de filles qui ont terminé à cinq minutes, elles étaient carrément dans la circulation! C'était dangereux. » — Une citation de Simone Boilard, cycliste chez St Michel - Mavic - Auber93

Informés de la situation par les cyclistes, les organisateurs affirment avoir rappelé les consignes de sécurité aux motards et ils ont proposé aux coureuses de neutraliser les 24 premiers kilomètres de la deuxième étape (rouler en un seul peloton), puis de reprendre la course normalement par la suite.

Bien que la situation s’était légèrement améliorée le samedi, le mal était fait. C'est vrai que c'était moins pire, reconnaît Simone Boilard. Ils avaient fait des efforts, mais ce n’était pas encore parfait.

Les cyclistes ont voté à la fin de la deuxième étape et 17 équipes sur les 24 ont décidé de ne pas poursuivre la course. L'Union cycliste internationale (UCI) a donc annulé la troisième étape.

Des « caprices d’enfants gâtées »

Le Tour des Pyrénées en était seulement à sa deuxième édition. Plusieurs cyclistes avaient gardé de mauvais souvenirs de la course de l’an dernier, encore une fois pour des questions de sécurité, et c’est peut-être ce qui a motivé certaines coureuses à appliquer un principe de tolérance zéro .

Le directeur de course a toutefois tenu des propos durs à leur égard.

Ce qui se passe, c’est que les filles ont des exigences qui ne sont pas en adéquation avec leur niveau, a déclaré Pascal Baudron au journal La nouvelle République des Pyrénées, dimanche. Elles s’imaginent qu’elles sont sur le Tour de France et que toutes les routes doivent être fermées, que tout doit être verrouillé. Mais en France, on ne peut pas faire ça. Hier (samedi) le président de jury et l’arbitre principal sont allés voir les filles en leur précisant qu’elles avaient des demandes irrecevables.

« Le jour où il n’y aura plus de course, elles pourront pleurer et c’est ce qui va se produire. Très honnêtement, je me dis que ça ne vaut pas le coup d’organiser une course pour voir tous ces mois d’efforts ruinés pour des caprices d’enfants gâtés. Et je pense à tous les bénévoles qui se mobilisent, pour être clair, c’est catastrophique pour le moral. » — Une citation de Pascal Baudron, directeur de course du Tour des Pyrénées

Simone Boilard lors d'une course en Australie le 15 janvier dernier Photo : afp via getty images / BRENTON EDWARDS

Simone Boilard n’a pas eu d’interactions avec les organisateurs de la course, mais elle sentait une certaine exaspération envers leurs demandes.

On sentait que : "oui vous exagérez les filles". Même hier matin, sur le départ, les motos nous disaient : "vous exagérez, on fait notre possible. C'est n'importe quoi ce que vous dites". Oui je l'ai entendu , avoue l’athlète de 22 ans.

La cycliste souligne que c’est ce discours que les médias européens semblent avoir retenu.

Au niveau des médias, j'ai vu ce matin que ça disait qu'on est des chialeuses et des bébés gâtés.

Si Simone Boilard est partagée sur la tournure chaotique du Tour des Pyrénées, c’est qu’elle reconnaît que ce n’est pas la première fois que les cyclistes doivent composer avec des mesures de sécurité inégales, autant du côté féminin que masculin.

Oui, c'était parmi les pires courses que j'ai faites, mais par contre, c'est vrai que d'autres courses aussi étaient dangereuses , tempère Boilard.

C’est dommage pour cette organisation-là qui doit payer le prix de ça. Mais d'un autre côté, la priorité… avant tout, on est des cyclistes. On est en Lycra sur des vélos et je me suis fait frôler à la première étape par une moto et une voiture. Ça fait peur, vraiment. Si j'étais tombée, je n'aurais pas été contente.

Les discussions au sein du groupe de coureuses n’étaient pas tout noir ou tout blanc.

Ça fait quelques fois que le peloton encaisse des trucs inadmissibles, et ç'a adonné que cette course-là a été la goutte qui a fait déborder le vase.

« C'est quand même une prise de position forte ce que l'on a fait aujourd'hui. Il n'y a personne qui trouvait ça facile à faire, aucune coureuse n'était heureuse de ne pas prendre le départ. L'organisation, tout le monde était mal à l'aise. » — Une citation de Simone Boilard, cycliste chez St Michel - Mavic - Auber93

Ce n'est pas évident, mais j'espère de tout cœur que pour toutes les autres organisations ça veut dire : "OK, faut vraiment renforcer au niveau de la sécurité".

Même si les récriminations des cyclistes n’ont pas été bien reçues, Simone Boilard croit qu’il faut à tout le moins amorcer une réflexion.

Il faut se demander si l’on doit changer la formule des courses. Au lieu de faire un parcours de 100 km différents, on va faire un tour de 30 km, mais on va le faire trois fois. Comme ça on peut s'assurer que c'est plus facile de le fermer. Je pense qu'à partir de maintenant, il faut se dire : "soit on est sûr à 100 % qu'il n'y aura pas de voiture, soit on fait quelque chose d'autre que l'on est sûr de contrôler".

Avec les informations de Sébastien Boucher