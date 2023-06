Novak Djokovic réécrit l’histoire avec son 23e titre en grand chelem

En janvier dernier, Djokovic avait rejoint Rafael Nadal à 22 titres.

Toutes mes félicitations pour cet incroyable exploit , a écrit Nadal sur son compte Twitter. 23 est un chiffre qui paraissait impossible à réaliser il y a quelques années, et tu l'as fait! , a ajouté le Majorquin

Roger Federer, qui a pris sa retraite l’an dernier, est troisième avec 20 championnats.

En plus de cet accomplissement historique, il va se réinstaller à la place de numéro 1 mondial lundi au détriment de l'Espagnol Carlos Alcaraz. Il y entamera une 388e semaine record.

Le Serbe a tiré au mieux profit de l'absence à Paris du Majorquin, victime d'une blessure tenace à la hanche gauche et hors circuit pour une durée indéterminée, pour prendre seul les commandes dans la course au nombre de trophées en grand chelem, pour la première fois.

Avec désormais 23 couronnes majeures, il rejoint l'Américaine Serena Williams et n'est plus qu'à une longueur du record absolu établi par l'Australienne Margaret Court dans les années 1960-1970.

Djokovic devient aussi le premier homme victorieux au moins trois fois de chacun des quatre titres du grand chelem. Court, Williams et Steffi Graf ont réussi la même performance. À Roland-Garros, il s'est imposé en 2016, 2021 et donc 2023.

Les joueurs les plus titrés de l'histoire 24 titres en Grand Chelem: Margaret Court (AUS)

23: Serena Williams (USA), Novak Djokovic (SRB)

22: Steffi Graf (GER), Rafael Nadal (ESP)

20: Roger Federer (SUI)

19: Helen Wills Moody (USA)

18: Chris Evert (USA), Martina Navratilova (CZE/USA)

14: Pete Sampras (USA)

12: Roy Emerson (AUS), Billie Jean King (USA)

11: Björn Borg (SWE), Rod Laver (AUS)

10: Bill Tilden (USA)

Sous un ciel orageux et lourd, Ruud a pris le meilleur départ en menant 3 jeux à 0. Mais Djokovic, même laborieux, vraisemblablement en raison de l'enjeu majuscule, a égalisé à 4 partout. Les deux joueurs ont dû se départager au jeu décisif, et comme à son habitude, Nole s'y est montré chirurgical pour virer en tête après 1h 21 min de bras de fer.

Il s'agissait de son sixième bris d’égalité de la quinzaine parisienne, son sixième sans la moindre faute directe commise.

Sous les yeux de Gustavo Kuerten, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic ou encore Tom Brady, Djokovic, tombé sans conséquence dans le neuvième jeu, venait de faire le plus dur.

Dans la deuxième manche, il a immédiatement capitalisé (3-0) sur l'avantage psychologique hérité de la première à rallonge.

Dans la troisième manche, les choses ont été plus longues à se décanter, mais, une fois de plus, Djokovic a su faire la différence dans les moments chauds en brisant pour mener 6 jeux à 5 et servir pour le match. Et l'histoire.

Djokovic a gagné 11 de ses 23 titres du grand chelem après ses 30 ans.

De son côté, Ruud (24 ans) rend les armes pour la troisième fois en autant de finales majeures jouées, toutes depuis un an.