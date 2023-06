Les Alouettes gagnent leur match d’ouverture face au Rouge et Noir

Les Alouettes de Montréal ont lancé leur saison 2023 avec une victoire à l'arraché de 19-12 aux dépens du Rouge et Noir d'Ottawa.

Une interception de Najee Murray avec quelque cinq minutes à faire dans le match, la troisième réussie par les Alouettes dans ce match, et le quatrième placement du match de David Côté sur 47 verges, réussi quatre minutes plus tard, ont permis aux locaux de l'emporter.

Cody Fajardo, qui a offert une performance en demi-teinte à son premier match à Montréal, a marqué l'unique touché des vainqueurs, qui ont bénéficié des trois autres placements de Côté (31, 46 et 48 verges) pour se détacher des visiteurs.

Lewis Ward, avec des placements de 42, 22, 30 et 45 verges, a assuré la réplique du Rouge et Noir.

La troupe de Jason Maas a amorcé le match en lions. Sur la première série offensive, Fajardo a décoché une passe de 61 verges à Austin Mack. Après une course de William Stanback et une autre d'une verge de Fajardo, les locaux menaient 7-0 avant que trois minutes de jeu n'aient été écoulées.

Sur le jeu suivant, Nick Arbuckle a tenté de rejoindre Jaelon Acklin en zone des Alouettes, mais Ciante Adams s'est interposé pour sa première interception de la demie. Il en réussira une autre avant que les deux équipes ne rentrent au vestiaire.

Si les Alouettes n'ont pas profité de cette interception pour ajouter à leur avance, les unités spéciales leur ont permis de profiter d'une excellente position sur le terrain sur la pousse suivante. Une très mauvaise remise de Tanner Doll à Richie Leone a mis le botteur du Rouge et Noir dans l'embarras et les Alouettes ont repris à la ligne de 16. Côté a fait 10-0 sur un placement de 31 verges trois jeux plus tard.

Dire que l'attaque des Alouettes a connu des ennuis pour le reste de la demie tient de l'euphémisme. Fajardo a eu toutes les misères du monde à rejoindre ses receveurs. Il a été rejoint quatre fois derrière sa ligne de mêlée pour des pertes de 41 verges.

Pour sa part, Stanback a été limité à une poignée de verges au sol.

Les visiteurs en ont profité pour se rapprocher à l'aide de deux placements de Ward, sur 42 et 22 verges, si bien que les locaux ne détenaient qu'une avance de quatre points à la mi-partie. Ils se sont approchés à un seul point au retour de la pause.

Il aura fallu attendre le jeu de Murray en fin de quatrième quart et la séquence défensive suivante pour confirmer cette première victoire.

Il reste toutefois bien des aspects à peaufiner avant le deuxième match des Alouettes, qui aura lieu le 23 juin, à Hamilton.