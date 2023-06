Un 7e blanchissage d’affilée à domicile pour le CF Montréal

Revenant d'une défaite crève-cœur en finale du Championnat canadien, mercredi soir, le Bleu-blanc-noir a eu assez d'énergie pour amorcer en lion son dernier match d'une série de 11 en 36 jours.

Les Montréalais ont touché la cible à la 7e et à la 13e minute pour filer vers une sixième victoire en sept matchs à domicile cette saison en MLS.

Le onze montréalais a ajouté deux buts en deuxième mi-temps pour connaître leur soirée la plus productive en 2023.

Mason Toye, à deux occasions, Zachary Brault-Guillard et Rudy Camacho ont été les buteurs du CF Montréal (7-9-1).

Le CF Montréal enregistre une première victoire en trois matchs dans la MLS. Photo : La Presse canadienne / Evan Buhler

La formation montréalaise n'avait toujours pas gagné en trois affrontements contre Minnesota United, ayant notamment subi deux revers de 3-2 au stade Saputo.

Le CF Montréal a profité de cette belle victoire pour devenir la cinquième équipe de l'histoire de la MLS à enregistrer cinq blanchissages d'affilée à domicile au cours d'une même saison, et une septième d'affilée par blanchissage à domicile toutes compétitions confondues (5 en MLS, 2 en championnat canadien).

Minnesota United (5-7-5) n'a pas signé la victoire à ses quatre dernières sorties (0-2-2).

Les hommes de Hernan Losada profiteront d'une semaine de congé bien méritée en raison de la pause internationale et ils disputeront leur prochain match le mercredi 21 juin, face au Nashville SC.

La machine est ouverte

La fatigue des dernières semaines ne s'est assurément pas fait sentir pour le CF Montréal lors des premières touches de ballon.

À la septième minute, Toye a redirigé le ballon rapidement vers Mathieu Choinière, qui a gagné sa bataille aux dépens d'un rival. Toye a saisi le ballon libre et il s'est échappé avant de déjouer le gardien Dayne St. Clair d'un lob bien exécuté.

Le spectacle s'est poursuivi seulement six minutes plus tard. Gabriele Corbo a effectué une spectaculaire ouverture d'un côté à l'autre du terrain et il a trouvé le pied de Brault-Guillard. Ce dernier s'est approché dans la surface de réparation et il a décoché un boulet dans la lucarne pour doubler l'avance des siens.

Les visiteurs ont eu l'occasion de réduire l'écart à la 24e minute, mais Mender Garcia a fendu l'air dans la surface de réparation après une belle passe de Bongokuhle Hlongwane.

En début de deuxième mi-temps, Minnesota United a bourdonné à quelques reprises. Cette fois, c'est Hlongwane qui a fendu l'air, alors qu'Emanuel Reynoso a raté la cible en se retournant.

Ces occasions sont venues hanter les visiteurs quelques secondes plus tard. À la suite d'une belle passe de Bryce Duke et d'un centre de Sunusi Ibrahim, Ariel Lassiter s'est fait voler par St. Clair près de la ligne des buts, mais Toye a sauté sur le retour pour inscrire son deuxième but du match, à la 57e minute.

Lors d'un coup de pied de coin à la 76e minute, Camacho a habilement redirigé de la tête le centre de Duke pour marquer son premier filet de la campagne.

En fin de match, Minnesota United a décoché plusieurs tirs dangereux dans l'espoir de priver Jonathan Sirois d'un jeu blanc, mais chaque fois, le gardien s'est interposé ou le ballon a raté le cadre de façon quasi miraculeuse.