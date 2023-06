Darko Rajakovic serait le nouvel entraîneur-chef des Raptors

Le Serbe Darko Rajakovic serait le choix des Raptors, selon les informations d'ESPN et de Sportsnet.

L'homme de 44 ans obtiendrait un poste d'entraîneur-chef dans la NBA pour la première fois de sa carrière, après avoir été adjoint pour le Thunder d'Oklahoma City, de 2014 à 2019, puis pour les Suns de Phoenix, de 2019 à 2020, et enfin pour les Grizzlies de Memphis, lors des trois dernières saisons.

Le président des Raptors, Masai Ujiri, avait annoncé le 21 avril dernier avoir congédié Nick Nurse après cinq saisons à la barre de l'équipe, couronnés d'un championnat en 2019.

Sous ses ordres de 2018 à 2023, les Raptors ont participé aux séries à trois reprises, gagné deux titres de division, un titre d'association et un titre de la NBA. L’équipe torontoise a aussi été la quatrième formation la plus victorieuse dans l’Est sur cette période. Son pourcentage de victoire de ,582 en fait l’entraîneur le plus accompli de l’histoire de l’organisation.

Nurse a depuis été embauché par les 76ers de Philadelphie, comme entraîneur-chef.