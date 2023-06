Dans un match où l’attaque canadienne a été menée par la Britanno-Colombienne Kady Dandeneau (31 points), Élodie Tessier a joué un rôle important alors qu’elle a marqué 10 points. La vétérane Cindy Ouellet s’est aussi démarquée avec ses 9 passes, un sommet dans cette rencontre, ainsi qu’un vol de ballon.

C’est un bon départ ! Nous savions que le Brésil ne serait pas un adversaire facile dans ce premier match. Nous avons été résilientes et, honnêtement, c’est un très beau résultat. Nous avons gagné et c’est ça qui compte , a convenu Élodie Tessier en entrevue à Sportcom.

Le Canada tirait de l’arrière 34-30 à la pause de mi-rencontre et a repris les commandes du pointage au milieu du troisième quart lorsque Ouellet a porté la marque à 37-36. Kady Dandeneau a à nouveau marqué quelques instants plus tard, avec une passe de Ouellet, et les Canadiennes ont pu conserver leur avance jusqu’à la toute fin.

Ç’a été un petit peu plus difficile aux premiers et deuxièmes quarts, mais ensuite, nous avons pris les devants , a ajouté la joueuse de Saint-Germain-de-Grantham, ajoutant qu’elle et ses coéquipières ont su créer des ouvertures dans la défense brésilienne, ce qui leur a donné plus d’espace et de liberté afin de mettre leur jeu offensif en place.

Lia Martins Soares a permis aux Brésiliennes de chauffer les Canadiennes en réduisant l’écart à seulement un point à 45-44, mais les Canadiennes ont tenu bon en défensive au dernier quart. Tessier a inscrit les derniers points de son équipe lorsqu’elle a réussi ses deux lancers francs.

Les Québécoises Sandrine Bérubé et Sofia Fassi-Fehri étaient aussi en uniforme, sauf qu’elles n’ont pas été sur le terrain.

Si les Canadiennes veulent faciliter leur qualification pour les Jeux paralympiques de Paris, elles devront atteindre la ronde des demi-finales du mondial, ce qui assurera une place à une équipe des Amériques. Si les Américaines finissent elles aussi dans le carré d’as, un deuxième laissez-passer continental sera disponible.

Le ou les billets parisiens des Amériques seront à l’enjeu des Jeux parapanaméricains de Santiago, en novembre.

Les Canadiennes seront de retour sur le parquet lundi face aux Espagnoles.

C’est une équipe surdouée et ça fait un petit bout de temps que nous n’avons pas joué contre elle. Nous devrons arriver fortes et ne pas la prendre à la légère, car elle peut nous surprendre. Si nous appliquons notre plan de match et travaillons en équipe, je pense que ça va bien aller , a conclu Tessier.

Défaite des Canadiens en lever de rideau

Dans le tableau masculin, les Canadiens ont été défaits par les Allemands 65-52. Le vétéran Patrick Anderson a été le meilleur marqueur canadien dans la défaite avec 17 points.

Les Québécois Vincent Dallaire et Jonathan Vermette n’ont pas marqué dans la rencontre.

Dimanche, la troupe de Matteo Feriani sera opposée à la Thaïlande.