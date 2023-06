À la veille du début de la saison, les Alouettes de Montréal ont confirmé qu’ils avaient inscrit les noms des receveurs Greg Ellingson et Tyson Philpot sur la liste des blessés pour les six premiers matchs de la campagne.

Le nouveau quart-arrière Cody Fajardo devra donc se débrouiller sans les deux hommes qui devaient être ses cibles de prédilection.

Ellingson, acquis sur le marché des joueurs autonomes, a connu neuf bonnes années dans la Ligue canadienne tandis que Philpot, choix de premier tour en 2022, a grandement contribué à l'attaque montréalaise avec 459 verges de gains par la passe et deux touchés. Ces statistiques, en plus de ses 511 verges gagnées en 24 retours de botté, lui avaient valu le titre de recrue par excellence dans la Division est.

C’est sans compter que Reggie Lewis, un autre receveur, était déjà inscrit sur cette liste des blessés qui compte maintenant sept joueurs avec l’ajout, en matinée, du joueur de ligne défensive Brock Gowanlock.

Les ailiers offensifs les plus expérimentés contre Ottawa seront les Canadiens Kaion Julien-Grant, auteur de gains de 517 verges par la passe et trois touchés en 2022, ainsi que Hergy Mayala, qui a amassé 409 verges par la passe et a inscrit deux majeurs.

Interrogations et attentes

Ce début de saison se déroulera donc sous le signe de la nouveauté et de l’inconnu. Le nouvel entraîneur-chef, Jason Maas, ignore lui-même exactement à quoi s’attendre.

Lors du camp, nous voulions créer un esprit de corps, apprendre à nous connaître afin de pouvoir compter les uns sur les autres pendant les matchs, a dit Maas. Le niveau de compétitivité a été au cœur de nos préoccupations. Je disais aux gars de ne pas tenir leur présence pour acquise et de travailler fort tous les jours. Et à cause de l’inconnu, il est préférable d’être centrés sur nous-mêmes plutôt que sur l’adversaire au cours de la première semaine.

L’ancien entraîneur-chef d’Edmonton dit avoir eu de la difficulté à dormir au cours des derniers jours tant il a hâte à ce premier match, contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

« Nous travaillons si fort durant la saison morte pour mettre tout en place, notre vision, comment l’équipe se comportera et à quel point les joueurs feront rapidement montre d’un bon esprit de corps. Bien représenter Montréal et le Québec est important pour nous, tout comme la passion avec laquelle nous jouerons. » — Une citation de Jason Maas, entraîneur-chef des Alouettes de Montréal

Quelle sera l’identité des Alouettes en 2023? Maas insiste sur l’esprit d’équipe qu’il espère voir dans l’ADN de sa formation.

Nous espérons voir les joueurs unis les uns envers les autres, qu’ils fassent montre de passion et d’effort, a indiqué l'entraîneur-chef. Nous avons mis l’accent sur la camaraderie dans notre vestiaire et sur le fait qu’il faut jouer pour nos coéquipiers, pas que pour soi-même. Vous le verrez durant nos matchs ainsi que la ténacité et l’effort.

L'attaque terrestre en évidence

Avec Cody Fajardo, nouveau quart partant de l’équipe, un athlète mobile et rapide, ainsi que la présence de William Stanback comme porteur de ballon, il est aussi évident que l’attaque montréalaise veut s’imposer avec le jeu terrestre.

Nous n’avons pas peur de dire que nos demis à l’attaque et notre ligne offensive sont les grandes forces de notre équipe et nous allons nous fier à eux, a déclaré Jason Maas. Notre arsenal nous force à utiliser ces gars-là. Nous pourrons nous ajuster en fonction de ce qu’on nous montrera de l’autre côté.

Pier-Olivier Lestage, membre de la ligne offensive, est fébrile à l’idée de commencer sa première saison à titre de partant. L’ancien des Carabins de l’Université de Montréal a confiance en ce que ses quatre compagnons et lui pourront offrir comme rendement.

Je pense que nous aurons une très bonne ligne offensive, beaucoup d’expérience du côté droit avec Landon (Rice) et Kristian (Matte), a affirmé Lestage. On a un nouveau venu au centre en Justin Lawrence, un très bon athlète et un bon joueur de ligne offensive, capable de bien communiquer. À gauche, Nick (Callender) et moi avons joué ensemble vers la fin de l’année passée et nous comprenons un peu mieux comment l’un joue avec l’autre. Je crois que nous allons bien communiquer entre nous et de créer du déplacement pour notre jeu au sol et de bien protéger Cody (Fajardo).

Justement, la présence d’un nouveau quart n’a pas simplifié les choses pour ce quintette. Mais l’adaptation se passe bien si l’on se fie au colosse de Saint-Eustache.

Ça va bien, soutient Lestage. C’est sûr que c’était plus difficile, c’est le nouveau quart-arrière, il y a un nouveau livre de jeux, mais nous avons trouvé notre erre d’aller avec les trois semaines à Trois-Rivières et cette semaine aussi. Je pense que nous sommes prêts. Nous allons pouvoir bien nous parler avant le sifflet pour bien exécuter les jeux.

Par ailleurs, les Alouettes laisseront de côté le receveur Jake Harty, le demi à l'attaque Walter Fletcher, l'ailier défensif Avery Ellis, le demi défensif Kerfalla Exumé, le secondeur Bryce Notree ainsi que le joueur de ligne offensive Patrick Davis pour le match contre Ottawa.

Le retrait d'Ellis de la formation confirme que les recrues au sein de la ligne défensive Israel Antwine et Lwel Uguak disputeront tous deux leur premier match dans la LCF, derrière les partants Mustafa Johnson et Nick Usher, respectivement.