Il y a un an, Pierre-Luc Dubois assistait au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) au Centre Bell. Au même moment, en coulisses, la direction du Canadien tentait de conclure une transaction avec les Jets de Winnipeg pour obtenir ses services. À un certain moment, l’entourage de Dubois a même cru que l’échange allait être annoncé en direct pendant le premier tour de la séance.

Cette spectaculaire transaction ne s’est finalement jamais matérialisée, mais le nom du jeune centre des Jets est revenu à l’avant-scène cette semaine quand son agent, Pat Brisson, a fait savoir que Dubois avait demandé aux Jets de l’échanger.

La situation de Pierre-Luc Dubois est facile à comprendre. Le contrat le liant aux Jets est terminé, mais il lui reste une année de service à compiler avant d’avoir droit à l’autonomie. Or, Dubois n’a pas l’intention de poursuivre sa carrière à Winnipeg, ce qui est entièrement son droit.

Au lieu de signer une entente d’un an avec les Jets et d’être échangé à la date limite des transactions par un directeur général tentant de sauver les meubles, Dubois préfère changer d’adresse maintenant. De cette façon, tout le monde a une chance de mettre fin à cette association sur une bonne note.

Dubois soumet à Kevin Cheveldayoff une courte liste d'équipes avec lesquelles il serait intéressé à signer un contrat à long terme, et cette liste donne la chance à Cheveldayoff de mettre ces équipes en compétition les unes avec les autres pour obtenir la meilleure contrepartie possible.

Et ne vous trompez pas, cette contrepartie sera considérable.

***

Pierre-Luc Dubois a jusqu’à présent amassé 129 buts et 173 passes (302 points) en 434 matchs dans la LNH . C’est une production semblable à celles de Joe Pavelski, Mikko Koivu et Henrik Zetterberg au même stade de leur carrière, et supérieure à celle de Patrice Bergeron.

Pierre-Luc Dubois célébrera par ailleurs son 25e anniversaire dans deux semaines. Bref, nous sommes en présence d’un centre de 1,87 m (6 pi 2 po) qui est capable de marquer 27-28 buts et qui arrive à son apogée.

Il est extrêmement rare de voir surgir un centre de cette qualité sur le marché. C’est un peu comme si on trouvait sur Amazon une licorne qui sait jouer du piano.

Sachant cela, il est acquis que Dubois commandera un salaire supérieur à 8,5 millions de dollars par saison et que l’équipe qui souhaitera l’obtenir devra sacrifier plus qu’un bras ou une jambe. En fait, ce sera probablement un rein.

Les Jets font face à une imminente reconstruction. Outre Dubois, il y a de fortes chances que le centre Mark Scheifele et le gardien étoile Connor Hellebuyck changent d’adresse avant la prochaine saison.

Contre Dubois, les Jets exigeront donc des choix de repêchage avantageux et de jeunes joueurs prometteurs.

***

Pour le Canadien, c’est donc un intéressant dilemme qui se profile à l’horizon.

Kent Hughes répète sans cesse qu’il est ouvert à conclure des transactions si elles ont pour effet d’améliorer son équipe sur une longue période. Or, c’est en plein ce dont on parle ici.

Il est impossible de bâtir une équipe gagnante sans miser sur une solide ligne de centre. En s’assurant de miser sur Nick Suzuki et Pierre-Luc Dubois pour faire pivoter les deux premières unités lors des sept prochaines saisons (le contrat de Suzuki prendra fin en juin 2030), le CH ne serait certainement pas à pied.

D’ailleurs, c’est sans doute le genre d’évaluation que Kent Hughes et Jeff Gorton faisaient l’an dernier lorsqu’ils négociaient pour obtenir Dubois.

Au cours de la dernière année, il y a toutefois une donnée qui a changé. Au lieu de mettre la main sur Dubois au repêchage de 2022, le Canadien a acquis Kirby Dach, un centre maintenant âgé de 22 ans qui venait de connaître trois saisons laborieuses à Chicago.

Or, l’éclosion de Dach s’est révélée extrêmement intéressante la saison dernière. Sous la supervision de Martin St-Louis, Dach a inscrit 38 points, dont 14 buts, en 58 matchs. Il est devenu un joueur constant tout en produisant d’impressionnants flashs d’implication physique et d’intelligence hockey.

En un sens, Dach est lui aussi une licorne. C’est un jeune centre de 1,93 m (6 pi 4 po) qui semble en pleine ascension et qui est encore sous contrat pour les trois prochaines années. En plus, son salaire de 3,362 millions de dollars apparaît désormais modique, ce qui n’était pas nécessairement le cas quand le CH s’était entendu avec lui l’automne dernier.

En fait, Dach a tellement été bon la saison dernière qu’il ferait probablement partie des actifs que les Jets souhaiteraient obtenir en échange de Dubois. Si Cheveldayoff est condamné à perdre des centres, il voudra assurément se renflouer à cette position. Et comme cela a été mentionné plus haut, les jeunes centres prometteurs sont extrêmement rares sur le marché.

Au bout du compte, le CH devrait-il parier sur le talent avéré de Pierre-Luc Dubois, qui a déjà signé trois saisons de 27 buts ou plus dans la LNH ? Ou devrait-on plutôt continuer de miser sur le développement de Kirby Dach, qui a connu une saison de 25 buts il y a cinq ans dans les rangs juniors? Ou encore, devrait-on espérer dénicher un centre de premier plan à coût nul grâce au cinquième choix du prochain repêchage?

La prochaine séance de sélection risque d’être au moins aussi intéressante que celle de l’an dernier.