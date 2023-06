Après deux matchs préparatoires, les Alouettes commenceront leur saison pour vrai samedi soir, quand le Rouge et Noir d’Ottawa sera au stade Percival-Molson de Montréal.

À partir de maintenant, on ne s’intéresse plus à qui va gagner un poste, mais plutôt à qui va gagner le match.

Au football canadien (ou au football en général), l’attention est généralement tournée vers l’attaque et surtout, vers le quart.

Cody Fajardo est le 18e à tenter de chausser les crampons d’Anthony Calvillo depuis son départ à la retraite, il y a maintenant dix ans.

Lors de sa première sortie dans l’uniforme montréalais la semaine dernière, le nouveau numéro 7 a été étincelant lors de la première série de jeux en attaque, quand il a mené son équipe à un touché après avoir complété cinq de ses six passes.

Le reste de son match préparatoire a été plus ordinaire et il a complété sa journée avec 7 passes complétées en 14 tentatives pour 77 verges et un touché.

Cody Fajardo Photo : Pascal Ratthé/Alouettes de Montréal

La bonne nouvelle pour les Alouettes, c’est qu’il n’a pas fait de cadeau à l'adversaire sur une interception ou un ballon échappé.

Même si Cody Fajardo est déjà familier avec le système de jeu de Jason Maas, avec qui il a travaillé à Régina, il faut s’attendre à une période d’ajustement étant donné qu’il doit s’acclimater à un groupe de receveurs complètement nouveau.

En attendant que l’attaque aérienne prenne son envol, les Alouettes auront le luxe de se tourner vers le jeu au sol et leur porteur de ballon, William Stanback.

Blessé gravement à la cheville lors du premier match de la saison l’an dernier, Stanback est arrivé au camp d’entraînement dans une forme exceptionnelle dans l’objectif de revenir au niveau qui en avait un finaliste au titre de joueur par excellence de la LCF en 2021.

S’il n’en tenait qu’à lui, Stanback pourrait courir avec le ballon à tous les jeux. Mais, le football à trois essais ne se prête pas à un tel scénario. Ce que Stanback souhaite par-dessus tout, c’est gagner.

Vous me connaissez. Avoir le choix, je me donnerais au moins 12 ou 15 courses. Mais peu importe ce qui arrive, je vais donner tout ce que j'ai. Même si on me donne le ballon seulement une fois ou deux, tout ce que je veux, c'est gagner.

Je suis tanné de perdre et d’arriver à court.

Se fier sur la défense et les unités spéciales

Si les changements sont moins nombreux en défense qu’en attaque, les responsabilités sont peut-être encore plus importantes, car en attendant que l’unité offensive prenne son élan, les Alouettes devront compter sur leur défense et leurs unités spéciales pour rester dans le match.

Qu’on parle au coordonnateur, Noel Thorpe, ou à n’importe quel de ses joueurs, le premier mot prononcé quand on demande de parler de l’identité de l’unité défensive est souvent: physicalité .

Deux recrues de la ligne défensive ont particulièrement impressionné lors du camp d’entraînement, le Canadien Lwal Uguak (choix de 1ère ronde) et l’Américain, Israel Antwine.

Lwal Uguak en novembre 2022, avec les Horned Frogs de TCU Photo : Getty Images / Tim Warner

Thorpe n’hésitera à les envoyer dans la mêlée tous les deux, si la composition de la formation le permet.

Les deux n’ont que 23 ans, mais ils se démarquent déjà.

La puissance et l’explosivité d’Antwine impressionnent le patron de la défense montréalaise, et Antwine a profité du match contre Hamilton pour mettre ses aptitudes en vitrine.

À l’entraînement, on n’a pas les mêmes opportunités. On ne rend pas au quart, on ne plaque pas vraiment. Vous avez eu l’occasion de voir ce gros bonhomme puissant qui peut être un point d’ancrage de notre ligne a indiqué Noel Thorpe.

Pour ce qui est de Uguak, repêché au 7e rang par les Alouettes, Thorpe a été impressionné par les outils de chasseur de quart de l’ancien de l’Université Texas Christian (TCU).

Sa facilité à attaquer de l’extérieur est impressionnante. Il a de l’amplitude, il peut presser le quart, comme il peut lever les bras au bon moment pour faire dévier le ballon. Il a été solide contre la course et a assimilé le système défensif en un rien de temps.

Les Alouettes sont à la recherche d’un véritable chasseur de quart depuis les beaux jours de John Bowman, qui a mené la Ligue avec 12 plaqués du quart en 2009.

Un Rouge et Noir en réorganisation

Les changements ont été au moins aussi nombreux à Ottawa qu’à Montréal.

Le vétéran de la LCF, Bob Dyce a finalement obtenu son premier poste d’entraîneur-chef après avoir assuré l’intérim pour la deuxième fois de sa carrière en fin de saison l’an dernier.

Dyce oeuvre dans la Ligue canadienne depuis 2003 et il est à Ottawa depuis 2016.

Pour bien entourer le nouvel entraîneur-chef, le Rouge et Noir est allé piger chez les anciens Alouettes en embauchant Khari Jones aux postes de coordonnateur à l’attaque et adjoint à Bob Dyce.

Barron Miles, qui a été congédié par les Alouettes en même temps que Khari Jones l’an dernier, a retrouvé un poste de coordonnateur de la défense à Ottawa.

Jones et Miles aimeraient bien venir hanter leur ancienne équipe comme le dit le bon vieux cliché, mais le secondeur Avery Williams et le spécialiste des longues remises, Louis-Philippe Bourassa, auront certainement le même objectif, eux qui évoluaient à Ottawa la saison dernière et qui portent maintenant les couleurs des Alouettes.

Les Redblacks espéraient retrouver leur quart Jeremiah Masoli pour amorcer la saison, mais il n’a pas encore complètement retrouvé la forme après une blessure à la jambe qui avait nécessité une intervention chirurgicale l’été dernier.

C’est donc Nick Arbuckle qui affrontera les Alouettes.

Depuis son arrivée dans le circuit, le Rouge et Noir a toujours trouvé une manière de compliquer la vie aux Alouettes. Ottawa a gagné 10 de ses 11 derniers matchs à Montréal.

Qui volera le spectacle ?

Si Jason Maas et Bob Dyce veulent que ce soient leurs joueurs qui donnent le meilleur spectacle, les Alouettes et la LCF n'ont pris aucune chance.

Ainsi, France d'Amour et 2 Frères se chargeront de l'avant-match, tandis que le groupe ontarien Our Lady Peace sera en spectacle à la mi-temps.