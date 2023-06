Moi, j'ai fait des miracles pour réparer des automobiles , se souvient l'ancien motoriste, vainqueur des 24 heures du Mans en 1964. Ferrari m'a spécialisé pour les courses. Ils ont vu que je n'étais pas un garçon comme les autres.

« Le pilote n'avait pas besoin de m'expliquer longtemps ses problèmes en piste. Lui, il veut de la vitesse. J'avais la capacité de le rendre heureux en réparant sa voiture. » — Une citation de Salvatore Montana

Vêtu de sa blouse et de son bonnet de mécanicien, l'octogénaire est à son poste tous les jours et fait ce qu'il aime le plus au monde. Épaulé par François, un mécanicien qu'il compare à un ange et dont il admire les compétences, et son fils Anthony, il gère le Garage Salvatore de la rue Jacques-Cartier.

L'entreprise familiale, vieille de plus de 50 ans, est spécialisée dans la réparation de vieilles bagnoles.

Salvatore Montara et son fils Anthony. Photo : Jean-François Poirier

La passion demeure en lui. Il a encore l'oreille pour détecter les anomalies, juste à partir du son du moteur. Si le matin, il n'est pas là, je l'appelle! , raconte Anthony, pendant que lui et Salvatore examinent cette Ferrari d'antan qui refuse de démarrer.

Le visage du patriarche de la famille Montana s'illumine lorsqu'il jette un coup d'œil à ces photos en noir et blanc, datant des années 60 et accrochées au mur dans la mini salle d'exposition du garage, où est garée une 1750 GT Alfa Romeo de 1969.

C'est mon bébé, rigole Salvatore. Je me suis défoulé à bord de cette voiture. J'ai en ai semé des Corvette et des Camaro dans les virages. Et oui, bien sûr, elle roule encore. Je vais la sortir cet été!

S'incliner devant le Commendatore

Ils sont peu nombreux les Québécois à posséder des photos souvenirs avec le grand patron de Ferrari.

Salvatore en a quelques-unes.

Il y apparaît, discrètement, dans son rôle de mécanicien, dans l'entourage du Commendatore.

Il fallait toujours s'incliner et le saluer. Et ne jamais l'appeler monsieur Ferrari. Il fallait dire le Commendatore, sinon, le nez lui levait. Je le trouvais gentil.

Enzo Ferrari au volant d'une de ses voitures Photo : Getty Images / Evening Standard

Salvatore n'avait pas encore 18 ans lors de ce séjour de 6 mois à l'usine de Maranello, en Italie.

Je vivais chez mes parents en Sicile. À 14 ou 15 ans, j'ai déménagé chez ma tante en Belgique afin de gagner un peu d'argent pour ma famille. Je me suis trouvé un emploi dans une succursale Ferrari et tout a déboulé...

En langage de course, l'adolescent, emballé par la découverte d'un monde où la vivacité d'esprit était essentielle, n'a pas raté son départ...

« Ils m'ont tout de suite remarqué. J'avais beaucoup de rigueur pour un garçon de mon âge. Le métier de mécanicien est dur et les gars avaient besoin d'aide durant les Grands Prix lors des courses d'endurance. Je n'avais pas besoin d'attendre qu'on me dise quoi faire. » — Une citation de Salvatore Montana

Je faisais trois heures de train par jour. J'ai travaillé pour l'écurie Francorchamps à Bruxelles, associée à Ferrari, et je me suis retrouvé à l'usine de Maranello ou j'ai pu développer mes habiletés avec des mécaniciens d'expérience.

Ce passage chez Ferrari va le propulser dans un univers enivrant.

Avec mon équipe, je participais aux courses de voitures de grand tourisme. Je travaillais jour et nuit pour mettre au point nos bolides. Je me souviens que le pilote belge Willy Mairesse m'aimait bien, il me faisait confiance. C'était un pilote de performance qui avait aussi conduit en formule 1. Avec Ferrari, j'ai gagné toutes les grandes courses!

Le pilote belge Willy Mairesse, en 1962 lors du Grand Prix de Monza. Photo : Getty Images / Keystone

Salvatore a apporté avec lui un album rempli de souvenirs. Il s'esclaffe en pointant une photo de lui en compagnie de Mairesse aux 24 heures du Mans.

La directrice de Ferrari m'avait engueulé cette fois-là. Elle ne voulait pas que je m'approche de lui après la course parce que les photographes aimaient plus ma gueule que la sienne. J'étais un beau garçon, et pas juste un peu!

Sa remarque fait rire la salle aux éclats. Ce Salvatore a beaucoup de charisme. Et il n'a pas fini de surprendre.

Regarde, dans cette bande dessinée belge dédiée à la rivalité entre Ford et Ferrari aux 24 heures du Mans, ce personnage porte mon nom.

En effet, le Salvatore en question commente l'abandon d'une Ferrari.

- Ils ne vous ont pas donné le beau rôle?

- Ça arrive.

- C'est vous, vraiment ?

- Oui, je reconnais mon nez!

Le film, Ford contre Ferrari

L'échange l'amène à discuter du film Ford contre Ferrari, présenté sur les grands écrans en 2019.

Cette production américaine raconte comment Henry Ford II s'y est pris pour freiner la domination des équipes d'Enzo Ferrari à la course du Mans en 1966, l'histoire d'une guerre sans merci entre deux constructeurs qui faisaient les manchettes.

Les acteurs Matt Damon et Christian Bale dans une scène du film Ford contre Ferrari, du réalisateur américain James Mangold. Photo : Courtoisie du TIFF

Salvatore avoue candidement qu'il n'a pas vu le film et cache son visage avec sa main, un peu gêné, mais en riant de bon cœur.

À l'époque, il était un jeune mécanicien fringant, fier de défendre les couleurs de Ferrari.

Salvator a quitté les circuits européens en 1965, un an avant la victoire de Ford à la plus célèbre course d'endurance au monde, mais il avait eu le temps d'ajouter un peu de piquant à la rivalité. Je me suis bagarré avec les mécanos de Ford avec les poings , avoue-t-il, sans arrêter de rire.

Il fallait mettre les choses au clair.

- Êtes-vous mauvais perdant?

- Très mauvais perdant.

- Et vous ne voulez pas voir le film?

- On me l'a raconté, il y a beaucoup de mensonges là-dedans!

- Ah oui?

- Mais c'est normal, c'est un film américain. Je peux aller leur dire la vérité!

Salvatore aime plaisanter. Il ne se prend pas au sérieux. Il est juste heureux d'avoir eu l'occasion d'être mêlé à cette orageuse rivalité et d'entretenir sa passion pour la course automobile.

Le départ de l'édition 1964 des 24 Heures du Mans, remportée par Ferrari alors que Salvatore Montana était de l'équipe des mécaniciens de l'écurie. Photo : afp via getty images / -

Ce sympathique italien est un moulin à paroles. Une autre photo de ses belles années avec Ferrari lui rappelle un vieux truc.

Tu me vois laver le pare-brise de la voiture? Je fais ça vite parce que j'arrache les mouches avec du coca-cola. Les jeunes, il faut apprendre ça ! dit-il, comme un professeur qui s'adresse à son élève.

- Comment célébriez-vous vos victoires?

- On chantait comme des fous!

- Vous souvenez-vous des chansons?

- Bien sûr, c'est nous, les mécanos qui les composaient!

Salvatore fredonne aussitôt les paroles de cet air de triomphe qui parle de la qualité du mélange de pétrole, de gazoline et d'huile, de cette essence italienne toute magique qui mène à la victoire. Il se souvient même de la chorégraphie liée à la chanson et bouge ses bras de haut en bas.

Salvatore est décidemment un drôle de piston.

Chez Ferrari, on disait qu'il fallait écouter la musique qui s'échappait du tuyau d'échappement de nos voitures. Le son de la Ford Cobra ressemblait à une pétarade. Et elle ne gagnait pas en plus!

Salvatore s'est baladé de circuit en circuit jusqu'au début de la vingtaine. Celui de Spa-Francorchamps en Belgique était son préféré.

Sur sa poitrine, il porte les marques d'une brûlure qui résulte de l'éclatement d'un bouchon de radiateur.

« Nous n'étions pas bien protégés comme les mécaniciens d'aujourd'hui. Le feu éclatait dans les puits pendant que l'essence coulait sur nous. Mais nous étions courageux, nous savions que nous pouvions faire la différence. » — Une citation de Salvatore Montana

Le départ vers le Québec

Mais quelle mouche a piqué Salvatore pour qu'il abandonne subitement cette carrière qu'il semblait tant chérir?

À cette question qui brûle les lèvres, sa réponse est sans équivoque.

Les vieux mécanos de Ferrari nous disaient que si nous voulions suivre la compétition, il fallait ne jamais se marier. Ils avaient raison. Il fallait consacrer beaucoup de temps à notre travail.

Salvatore, lui, avait déjà épousé une jeune dame belge. Et ils étaient déjà les parents d'une petite fille âgée de quelques mois.

Mon beau-frère, qui vivait au Québec, nous a suggéré d'immigrer au Canada, que j'aurais un bon travail là-bas. Mon employeur a tout fait pour me retenir. Il m'a offert le salaire d'un homme de 70 ans et j'en avais 21. Je lui ai dit que j'avais choisi une autre vie. Il était un peu fâché. Il me disait que je m'en allais chez les Indiens...

Les Montana ne l'ont cependant pas eu facile à leur arrivée au Québec en 1966.

« J'ai mangé mon pain noir au complet. J'avais travaillé pour Ferrari et appris beaucoup sur la mécanique, mais je devais quand même convaincre les garagistes de m'embaucher. Ferrari n'avait pas la même renommée qu'aujourd'hui au Canada. Après quelques années, j'ai choisi d'ouvrir mon propre garage. » — Une citation de Salvatore Montana

Salvatore et son épouse ont eu quatre enfants, deux filles et deux garçons. Denis, le frère d'Anthony, a joué au football professionnel, notamment avec les Alouettes, et fait des essais dans la NFL avec les Patriots et les Dolphins.

Mes enfants ont tous été de bons athlètes , dit avec fierté le vieux sage, toujours dans une forme splendide.

Anthony écoute son père. Il sait qu'il a fait de gros sacrifices pour eux.

Il a fait un choix familial. Je n'ai jamais tout su à propos de sa carrière parce qu'il ne nous en a jamais parlé. Il a fallu le film Ford contre Ferrari pour qu'on en discute. On a maintenant la preuve qu'un Québécois a travaillé pour Enzo Ferrari. Il était passionné et un bon mécanicien.

Salvatore n'a jamais regretté son choix. Mais un échange à propos de la tenue chaque année du Grand Prix de formule 1 du Canada à Montréal le fera craquer.

- Vous allez voir la course de F1?

- Je n'y vais plus, ça me rend malade.

- Pourquoi?

- Quand les moteurs se mettent en marche, j'ai le goût d'être auprès des mécaniciens. C'est trop fort, j'en pleure.

La Ferrari de Charles Leclerc lors du Grand Prix du Canada, à Montréal en 2019. Photo : Getty Images / Dan Istitene

Un moment d'émotion bien senti, venu soudainement, alors que Salvatore affichait pourtant un sourire constant depuis son arrivée au garage.

Je me demandais pourquoi j'avais abandonné ça. J'aurais pu devenir un grand ingénieur ou un essayeur de voiture. J'avais le talent. J'ai cessé d'assister à l'événement. À la télé, ça ne me fait rien. Mais quand Ferrari perd, je suis triste en s'il vous plaît!

Salvatore se ressaisit rapidement, le temps de lancer un message aux jeunes.

« Si tu veux être heureux dans la vie, il faut que tu fasses le métier qui te plaît, avec amour et passion. Sinon, va ailleurs, tu vas empoisonner ta vie. » — Une citation de Salvatore Montana

Apprenez un métier, et faites-le comme il faut. On manque de mécaniciens. Moi, je n'ai jamais été jaloux, j'adore enseigner le mien aux jeunes. Il faut avoir l'oreille.

La cour du Garage Salvatore est pleine de véhicules.

Viens, on va regarder le moteur de cette Ferrari , dit-il avec entrain.

Salvatore soulève le capot et commence à expliquer la cause potentielle du problème, sans cacher son emballement pour chacune des pièces.

Les voitures d'époque, c'est son domaine. Quand il partira, on en réparera plus , lance Anthony, conscient que l'expertise de son père est plutôt rare sur le marché.

Alors, la retraite Salvatore, c'est pour quand?

J'aurai bientôt 81 ans et je n'ai pas terminé. En plus, je joue encore au soccer tous les vendredis!

Ne sortez pas le drapeau à damier, Salvatore a encore quelques tours de piste devant lui.