C’est par ces deux phrases que j’ai décidé d’entamer cette chronique, tels des encrages me permettant d'atterrir après cette annonce extraordinaire.

La rumeur, qui se répandait telle une traînée de poudre mercredi après-midi sur les réseaux sociaux, s’est transformée en nouvelle, à 15 h, quand Messi a décidé de communiquer sa décision au grand public.

Il faut dire que j’ai été grandement surpris par le choix du numéro 10 argentin.

Lorsque j’étais encore joueur, j’ai eu la chance d’évoluer aux côtés de vedettes internationales comme Alessandro Nesta, Marco Di Vaio ou Didier Drogba.

Cette fois-ci, on entre dans une dimension jamais égalée, car la MLS accueille celui qui est considéré par plusieurs comme le meilleur joueur de tous les temps, septuple Ballon d’or, champion du monde en titre et meilleur joueur du tournoi.

De quoi secouer la planète soccer et voir la MLS et l’Inter Miami en première place sur Twitter dans le monde. Et jeudi matin, le compte Instagram de la franchise américaine est passé de 1 million à 5 millions d’abonnés en moins de 24 h...

Lors de notre dernier balado Tellement soccer, mon ami Olivier Tremblay, qui a toujours cru en l’arrivée de Messi en MLS, s’est heurté à mon argumentaire par lequel j’affirmais qu’il était impossible, pour un sportif de haut niveau, de refuser des offres pharaoniques dépassant les centaines de millions d’euros.

Or, c’est un contrat venu d’Arabie saoudite avoisinant le milliard d’euros que le prodige argentin aurait refusé afin de s’inscrire dans le projet global que lui offrait la MLS.

D’abord, sur le plan sportif, je pense sincèrement que la MLS lui offrira un niveau de compétition bien plus élevé que l'Arabie saoudite. Même s’il arrive dans une équipe en grande difficulté et en dernière position de l’Association de l'Est, il trouvera en Amérique du Nord un championnat homogène, compétitif, ayant pour ambition de se rapprocher année après année du niveau européen.

Sur le plan familial, ses performances mitigées au PSG ont eu un impact direct sur ses relations avec ses proches. Le rythme moins effréné du championnat en MLS lui permettra assurément de passer beaucoup plus de temps de qualité avec sa femme et ses enfants.

Lionel Messi après la conquête de la Coupe du monde par l'Argentine Photo : Lionel Messi

Un souhait qu’il a d’ailleurs exprimé mercredi, en entrevue. Cela me donne même le sentiment qu’il regrettait son choix d’être allé au Paris Saint-Germain.

Étant déjà propriétaire d’une résidence à Miami, il lui sera beaucoup plus facile de s’adapter à sa nouvelle vie.

Et du côté financier, Lionel Messi profitera d’un montage commercial inédit qui m’impressionne au plus haut point.

Apple a déboursé la somme de 2,5 milliards de dollars pour acquérir les droits de la MLS. L’entente, qui s’étire sur 10 ans, permettra à tous les amoureux du football, donc de Messi, de se connecter en un clic à Apple TV pour suivre les exploits du lutin argentin.

Aucune autre ligue sportive nord-américaine n’a misé aussi gros sur le numérique.

Il s’agit là d’une entente qui permettra à Messi de bénéficier d’un pourcentage sur les abonnements et de la possibilité d’acheter des parts d’une franchise à l'avenir.

Une combinaison gagnante pour toutes les parties prenantes, mais surtout pour la MLS, qui vient de réaliser l’un des plus grands coups de l’histoire du sport de haut niveau.

L’arrivée de Messi va assurément accélérer le développement et la croissance de la ligue de façon exponentielle en permettant aux amateurs nord-américains, jeunes et moins jeunes, de voir sous leurs yeux, en chair et en os, le meilleur joueur de l’histoire.