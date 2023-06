Bianca Andreescu s’incline en finale du double mixte à Roland-Garros

En finale du double mixte, l'Ontarienne et son coéquipier, le Néo-Zélandais Michael Venus, ont finalement perdu contre le duo formé de la Japonaise Miyu Kato et de l'Allemand Tim Pütz par la marque de 6-4, 4-6 et 10-6.

En simple, Andreescu, 42e joueuse mondiale et championne des Internationaux des États-Unis en 2019, avait été éliminée au troisième tour par l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (66e).

Kato a donc tourné la page sur sa disqualification controversée du tournoi de double féminin survenue la semaine dernière. Elle et sa partenaire de jeu ont été disqualifiées au troisième tour après que la Japonaise eut accidentellement atteint une préposée aux balles au cou avec une balle après un point.

Elle a aussi écopé d'une amende de 21 500 euros (environ 31 000 $) et été soulagée de tous ses points de classement en double. Kato a toutefois pu poursuivre son parcours en double mixte. Et elle a saisi sa chance.

En simple, la Tchèque Karolina Muchova a rendez-vous avec la Bélarusse Aryna Sabalenka dans la première demi-finale, un peu plus tard jeudi. Ce duel sera suivi de celui entre la favorite du tournoi, la Polonaise Iga Swiatek, et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia.