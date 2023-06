Les Nuggets s’emparent du troisième match à Miami

Jamal Murray a récolté 34 points et les Nuggets de Denver ont gagné 109-94 contre le Heat à Miami, mercredi, prenant les devants 2 à 1 en finale de la NBA.

L'Ontarien a ajouté 10 rebonds et 10 passes.

Murray a obtenu 20 points dès la première demie, où il a été trois en cinq pour les tirs de trois points.

Portés par l'athlète de Kitchener et Nikola Jokic (32 points), les Nuggets ont souvent agi à leur guise contre un Heat peu opportuniste, peu combatif et à court de ressources à l'attaque.

Jimmy Butler a réussi 28 points et Bam Adebayo 22.

Au-delà de ce duo, le seul joueur du Heat à atteindre le total de 10 points a été Caleb Martin.

Joueur le plus utile de la ligue en 2021 et 2022, le Serbe Jokic a également obtenu 21 rebonds et 10 passes.

C'était la première fois qu'un joueur atteignait les caps des 30 points, 20 rebonds et 10 passes dans un match de la finale de la NBA.

Le jeune Christian Braun a brillé avec 15 points dont six en 1:47, au troisième quart.

Le joueur de 22 ans du Kansas a aussi capté quatre rebonds.

Le quatrième match aura lieu vendredi soir, à Miami.

En avance 53-48 à la demie, les Nuggets ont pris le contrôle en inscrivant les six premiers points du troisième quart.

Dans la cinquième minute de ce quart, personne n'a dérangé Murray quand il a converti son propre rebond offensif, portant le coussin des siens à 65-54.

Le groupe de Michael Malone avait une priorité de 82-68 après 36 minutes.

Une illustration de l'allure du match a été quand le réserviste Braun a réussi un vol suivi d'un dunk, tard au troisième quart.

La NBA a indiqué sur Twitter que dans la foule se trouvaient Magic Johnson, Dwyane Wade, Neymar, Chris Tucker et Shakira, notamment.

Les Nuggets prennent part à la finale pour la première fois de leur histoire.

Le Heat a remporté le championnat en 2006, 2012 et 2013.