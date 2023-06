Canada Soccer dévoile sa sélection pour les finales de la Ligue des nations de la CONCACAF

Déjà en mars, après la victoire de 4-1 du Canada sur le Honduras, à Toronto, le milieu de terrain avait laissé entendre qu’il ne lui restait peut-être que quelques matchs à disputer.

Avec déjà plus de 103 titularisations, Hutchinson espère aider l’équipe, classée 47e du monde, à vaincre le Panama (58e) en demi-finale. Le match aura lieu le 15 juin à Las Vegas.

Parallèlement, dans l’autre demi-finale, les États-Unis (13e) se mesureront au Mexique (15e) à l'Allegiant Stadium.

L’entraîneur canadien John Herdman a tenté d’expliquer pourquoi il n’avait pas retenu au moins un des joueurs du CF Montréal comme Mathieu Choinière ou le gardien Jonathan Sirois.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Montréal a fait de bonnes choses la saison dernière. Je sais qu’il y a du talent là-bas et de bons jeunes joueurs. Choinière montre davantage de constance cette année. Mais ce qui compte, c’est la victoire. On choisit des joueurs pour disputer la phase finale de la Ligue des nations. On veut assembler une équipe avec des joueurs d’expérience qui ont déjà gagné au plus haut niveau , a-t-il indiqué durant son point de presse virtuel.

« J’aime savoir ce que je peux tirer de mes joueurs quand on s’en va disputer deux matchs pour lesquels on se prépare depuis près de quatre ans. Il y a un moment pour faire des essais et pour permettre aux joueurs d’acquérir de l’expérience. » — Une citation de John Herdman, entraîneur-chef d'Équipe Canada

Quand vous arrivez à cette étape d’une Gold Cup ou d’une Ligue des nations, vous n’êtes pas dans une situation pour faire des expériences. En septembre et en octobre, nous aurons l’occasion de disputer quelques matchs amicaux qui leur offriront la possibilité de montrer de quoi ils sont capables.