Réaction mitigée de Rory McIlroy sur la fusion PGA-LIV

Le joueur de 34 ans s'est exprimé en marge de l'Omnium canadien, mercredi, environ 24 heures après l'annonce du nouveau partenariat commercial.

Le FIP est propriétaire de LIV Golf, un circuit rival fondé il y a un an qui a bouleversé le monde du golf professionnel masculin.

Questionné à savoir s'il avait toujours pleinement confiance en Jay Monahan à titre de commissaire de la PGA, le Nord-Irlandais a eu un long silence avant de répondre.

« Oui. J'ai eu affaire avec Jay de manière beaucoup plus rapprochée que bien d'autres. Le chemin parcouru depuis deux semaines offre une perspective plus intéressante pour l'avenir de la PGA. En ce qui a trait aux joueurs et pour ceux que l'on réintégrera dans le circuit, c'est la source du mécontentement et de la colère. Je comprends cela, mais il doit y avoir une conséquence pour les choix que les individus ont faits. »