La fusion PGA-LIV vue par un expert de HEC Montréal

L’annonce de la fusion entre le circuit de la PGA et la LIV en a surpris plus d’un, mardi. Parmi eux, le professeur du Pôle sports HEC Montréal, David Pastoriza-Rivas.

En entrevue à Radio-Canada Sports, ce spécialiste dans la gestion du golf s’est abord dit très étonné de la décision avant de fournir les raisons qui, selon lui, ont mené à cette entente entre les deux circuits.

Je suis très surpris, et pour plusieurs raisons. D’abord, parce que le PGA Tour avait très bien géré la situation en marginalisant la LIV pour lui retirer la légitimité. Ils avaient aussi réussi à intégrer le circuit européen sous l’égide du PGA Tour , a d’abord reconnu le professeur.

À première vue, il attribue la décision de fusionner les deux entités à trois grands motifs.

Il estime avant tout qu’il fallait mettre un terme aux poursuites judiciaires croisées entamées de part et d’autre, lesquelles allaient entacher l’image du golf.

« Les perspectives n’étaient vraiment bonnes pour personne. Le PGA Tour a un modèle d’affaires basé sur l’excellence sportive, mais aussi au niveau du prestige social et des réputations enviables de bons citoyens de tous les participants. » — Une citation de Professeur David Posteriza-Rivas, Pôle sports HEC Montréal

Pastoriza-Rivas s’est ensuite attardé aux commanditaires associés à la PGA et au golf sur la scène mondiale. Il affirme que ceux-ci ne voyaient sûrement pas d’un bon œil ces disputes devenues très publiques.

Le PGA Tour fonctionne avec des commanditaires qui déboursent beaucoup d’argent pour apposer leur nom à celui d’un tournoi. Plusieurs de ces compagnies américaines n’ont aucun intérêt à ce que le PGA Tour s’entende avec la LIV.

Mais le PGA Tour a aussi des commanditaires qui sont des entreprises globales ou internationales ayant des intérêts au Moyen-Orient. Je peux aisément imaginer qu’il y a eu des pressions appréciables de leur part , a-t-il enchaîné.

Enfin, il croit que des pressions additionnelles ont pu venir de l’intérieur de la PGA de la part des joueurs-vedettes les plus influents.

Ceux-là étaient probablement en train de dire qu’il fallait en arriver à une entente parce que la situation s’avère déchirante pour eux. Ils ont perdu beaucoup d’amis qui ont fait le saut vers la LIV et ils souffrent à cause de toutes ces tensions , a-t-il ajouté.

Et pourtant, des têtes d’affiche comme Tiger Woods et Rory McIlroy ont déjà pris clairement position contre l’arrivée de LIV Golf et les joueurs transfuges qui ont accepté des centaines de millions pour tourner le dos au circuit qui les avaient mis au monde.

Augusta, un catalyseur

Aux dires du commissaire de la PGA, Jay Monahan, les pourparlers qui ont mené à la conclusion d’un accord ont commencé il y a sept semaines.

On parle ici du même individu qui a déjà associé la LIV et l’argent saoudien aux attentats du 11 septembre 2001.

Or, ce calendrier coïncide avec la présentation du dernier Tournoi des maîtres, grand rendez-vous auquel ont participé des golfeurs des deux organisations.

« C’est certainement un élément qui a aidé. Ce que l’on a constaté, c’est que les joueurs de la LIV ont fait très bonne figure à Augusta et qu’ils continuent d’être compétitifs. Les autres grands tournois, comme l’Omnium des États-Unis, l’Omnium britannique et le Championnat de la PGA, en ont probablement pris bonne note pour mettre de la pression à leur tour. » — Une citation de David Posteriza-Rivas

Meilleure visibilité?

De façon surprenante, David Posteriza-Rivas ne croit pas que l’argent ou les motivations d’ordre économique ait été au cœur des préoccupations.

On ne peut pas dire que la LIV ait fait exploser les cotes d’écoute. Aux États-Unis, CW, unique réseau diffusant les compétitions du circuit saoudien, affichait des moyennes faméliques de l’ordre de 67 000 téléspectateurs pour un événement. Difficile, dans ces conditions, d’attirer des commandites.

La LIV n’avait pas de grosses possibilités de grandir dans le futur. Les cotes d’écoute sont relativement mineures. Leurs joueurs sont très bons, mais ils ne sont plus parmi les meilleurs. Le PGA Tour n’avait pas de raison de percevoir la LIV comme une menace.

Il faut donc se poser la question, à savoir qui sont les grands gagnants dans cette opération. Là encore, le professeur a une opinion claire.

On a toujours parlé de la LIV comme d’une opération visant à légitimer le régime saoudien [il parle de 'sports washing attempt', NDLR]. Et voilà qu’il se hisse au même niveau que le PGA Tour , souligne-t-il.

À court terme, pour l’Arabie saoudite et sa Mission 2030, et la conception qu’ils ont de leur pays dans le futur, le sport est perçu comme centre de changement social. Si le PGA Tour et le circuit européen arrivent à bien intégrer le financement saoudien et la LIV, tout le monde pourrait gagner d’un point de vue monétaire.

D’un autre côté, il pense que l’image du golf pourrait être ternie.

« Le prestige du golf et cette image que le sport a toujours eus, en termes d’esprit sportif et de respect, risquent soudainement d’être souillés. J’ai l’impression que beaucoup de dirigeants et de joueurs devront fournir beaucoup d’explications. » — Une citation de David Posteriza-Rivas

Dans son esprit, il ne fait déjà aucun doute que cette fusion ouvre la porte à d’autres partenariats du genre, comme c’est déjà le cas au soccer et en formule 1.