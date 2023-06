Haddad Maia surprend Jabeur et passe en demi-finales à Paris

À 27 ans, elle est devenue la première Brésilienne à accéder à ce stade du tournoi du grand chelem parisien depuis le début de l'ère open, en mettant fin au parcours de la Tunisienne, 7e à la WTA, finaliste de Wimbledon et des Internationaux des États-Unis l'an passé, et toujours en quête de son premier titre majeur.

En demi-finales, Haddad Maia affrontera la gagnante du duel entre la Polonaise et no 1 mondiale Iga Swiatek et l'Américaine Coco Gauff, prévu plus tard mercredi.

La sensation est de taille, puisque la grande gauchère (1,85 m) n'était jamais parvenue à passer le deuxième tour d'un grand chelem avant son aventure à la porte d'Auteuil.

La native de Sao Paulo signe le plus grand fait d'armes de sa carrière, freinée par quatre opérations et une suspension de 10 mois pour contrôle positif aux anabolisants, en juillet 2019. Ses avocats avaient à l'époque, réussi à prouver qu'il s'agissait d'une erreur de la pharmacie qui lui fournissait des compléments alimentaires.

Je suis très fière de moi , a soufflé Haddad Maia au micro du court Philippe-Chatrier après sa victoire. La joueuse paraissait incrédule après avoir remporté sa balle de match, concluant ainsi la rencontre en 2 h 29 min.

Beaucoup moins que son précédent match, bouclé en près de quatre heures (3 h 51 min) face à l'Espagnole Sara Sorribes.

Autoritaire dans la première manche, Ons Jabeur a progressivement perdu le fil de son match, abusant d'amorties pour profiter du déplacement vers l'avant pas assez efficace de son adversaire.

Il faut être patiente, ce n'est pas facile de garder le rythme. J'ai essayé de rester concentrée sur mon jeu et de ne pas penser au sien , a commenté Haddad Maia.

La Brésilienne a réussi à renverser la rencontre dans le jeu décisif de la deuxième manche, avant de prendre le service de Jabeur dès le début de la troisième, pour s'envoler vers la victoire.

En double, la Canadienne Leylah Annie Fernandez et sa coéquipière Taylor Townsend se retrouveront face aux Taïwanaises Chan Hao-ching et Chan Yung-jan dans un match de quart de finales.

En double mixte, la Canadienne Bianca Andreescu et son partenaire, le Néo-Zélandais Michael Venus, se mesureront à une autre Canadienne, Gabriela Dabrowski, et à l'Américain Nathaniel Lammons.

Plus de détails à venir.