L'ex-patron de la formule 1 Bernie Ecclestone a officiellement plaidé non coupable mardi à des accusations d'évasion fiscale. Les autorités prétendent qu'il a omis de déclarer au gouvernement britannique des millions de dollars qui se trouvent dans un fonds privé à Singapour.

Le milliardaire de 92 ans, vêtu d'un costume sombre et portant des lunettes fumées, a confirmé son identité devant le magistrat avant de plaider non coupable à des accusations d'évasion fiscale qui se serait produite entre juillet 2013 et octobre 2016.

Un procès pourrait commencer en novembre, à la suite d'une vaste enquête de l'Agence du revenu de la Grande-Bretagne.

Les procureurs allèguent qu'il a omis de déclarer la création d'un fonds à Singapour assorti d'un compte bancaire contenant des provisions atteignant environ 650 millions de dollars. Les enquêteurs lui avaient pourtant demandé s'il possédait des fonds à l'étranger.

Ils allèguent qu'Ecclestone a déclaré un seul fonds créé pour ses trois filles, et ont indiqué qu'il a prétendu être ni le détenteur ni le bénéficiaire d'un fonds actif à l'extérieur de la Grande-Bretagne . Les procureurs estiment qu'il a agi de façon malhonnête et qu'il avait l'intention de tirer profit de cette manœuvre financière.

Ecclestone a régné sur la F1 pendant quatre décennies entre les années 1970 et 2017, lorsqu'il a choisi de se retirer. Liberty Media a alors pris possession de la série reine du sport automobile.

L'homme d'affaires avait nié des allégations d'évasion fiscale l'été dernier.