Novak Djokovic (no 3) a mis la main sur son billet pour le carré d'as, mardi, avec un gain en quatre manches de 4-6, 7-6 (7/0), 6-2 et 6-4 sur Karen Khachanov (no 11) en quarts de finale des Internationaux de France.

Le Serbe a ainsi atteint le carré d’as à Roland-Garros pour la 12e fois de sa carrière, une quatrième dans les cinq derniers tournois.

Il s'agit aussi d'une 45e présence en demi-finales parmi les 70 tournois du grand chelem auxquels il a pris part, soit une de moins que le record que détient Roger Federer.

Dans une première manche âprement disputée, le Russe y est allé d’une percée avec un bris de service au terme d’un long cinquième jeu de plus de 11 minutes.

En confirmant pour faire 4-2, Khachanov a tenu Djokovic à distance jusqu’à la conclusion de la manche au bout de 59 minutes. Ce dernier n’a pas aidé sa cause en commettant 17 fautes directes.

Même avec une première balle de service à 183 km/h, une moyenne supérieure de 10 km/h à celle que l’on avait observée de sa part depuis le début du tournoi, Djokovic ne parvenait pas à impressionner Khachanov.

La deuxième manche est restée dans la logique du service. Djokovic, qui venant de laisser filer trois balles de manches, a été sans reproche dans le jeu décisif pour ramener tout le monde à la case départ après un peu plus de deux heures de jeu.

Karen Khachanov Photo : Getty Images / Clive Mason

Le Serbe n'avait mis en jeu que 57 % de ses premières balles à ce stade de la rencontre, et ce n'est qu'au début de la troisième manche qu'il a obtenu ses premières occasions de bris. La troisième a été la bonne et l'a lancé en avant pour la première fois du match.

Khachanov a continué de se battre pendant que Djokovic le faisait courir d'en avant en arrière et de gauche à droite en variant habilement ses coups. En plus de réaliser un autre bris, le vainqueur ne cédait presque plus de points au service quand il a empoché la manche.

Khachanov s'est bien battu pour demeurer dans le match. Il a même été en mesure de récupérer le bris dont il a été victime en ouverture de quatrième manche pour revenir à 4-4. Mais en dépit de ses beaux efforts et de quelques coups de génie, la balle de match est arrivée sur le 10e as de Djokovic quelques instants plus tard au bout de 3 h 38 min.

En demi-finale, Djokovic affrontera le vainqueur du duel opposant le tenant du titre, l’Espagnol Carlos Alcaraz (no 1) au Grec Stefanos Tsitsipas (no 5).