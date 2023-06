Derek Gee signe un nouveau contrat avec Israël-Premier Tech

La performance de Derek Gee au Tour d'Italie a surpris tous les experts, et peut-être aussi éveillé l'intérêt d'autres équipes. Israël-Premier Tech a décidé de garder le cycliste d'Ottawa jusqu'en 2028.

L'équipe a annoncé mardi qu'elle s'était entendue avec la révélation du Giro. Elle lui a fait signer un nouveau contrat de 2023 à 2028.

Nous savions que Derek avait un gros potentiel quand nous l'avons intégré à notre équipe continentale des moins de 23 ans il y a deux ans. Sa performance au Giro cette année a montré qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs cyclistes du peloton , a dit le propriétaire de l'équipe, Sylvan Adams, dans un communiqué.

Pour le récompenser, nous avons déchiré son contrat actuel et lui avons offert un nouveau contrat de six ans, a précisé M. Adams. Notre collaboration avec Derek ne fait que commencer. Nous attendons beaucoup de ce cycliste talentueux.

Derek Gee en pleine action à la huitième étape du Giro Photo : Israël-Premier Tech

Le programme World Tour que l'équipe m'a bâti cette saison m'a montré que l'équipe IPT avait confiance en moi, et ça m'a aidé à avoir encore plus confiance en moi, a dit Derek Gee dans le communiqué. Mes résultats au Giro ont été au-delà de mes attentes. Je le réalise à peine, mais je suis content d'avoir montré à l'équipe qu'elle a eu raison de me faire confiance.

Je n'ai pas hésité une seconde à accepter l'offre de Sylvan Adams , a conclu le cycliste de 25 ans.

Gee a fait sensation au Tour d'Italie, où il a décroché quatre 2es places, deux 4es places et le titre de cycliste le plus combatif.