Will Smith aimerait bien être sélectionné par le Canadien

Lui, Adam Fantilli et Connor Bedard – trois des plus beaux espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH – ont rencontré les médias lundi soir, avant le 2e match de la finale de la Coupe Stanley, à l'aréna T-Mobile de Las Vegas.

Le nom de Will Smith pointe au troisième rang de la liste des meilleurs espoirs nord-américains du bureau central de dépistage de la ligue.

Le Canadien détient le 5e choix au repêchage, et il pourrait bien jeter son dévolu sur le jeune attaquant américain, le 28 juin prochain.

Smith est conscient des nombreuses rumeurs qui le lient à l'organisation montréalaise. Il est familier avec le directeur général, Kent Hughes, qui l'a dirigé au hockey mineur en 2020-2021 dans la région de Boston.

On m'en parle beaucoup, surtout que je connais Kent Hughes depuis l'enfance , a-t-il indiqué aux médias. Il a dirigé notre équipe pendant deux ou trois ans, quand j'étais plus jeune et je connais aussi des fils. On se connaît depuis quelques années déjà, donc.

Smith a fréquenté la même école que les deux fils de Kent, Jack et Riley, à l'école secondaire St. Sebastian's School.

Hughes a aussi été pendant un moment le conseiller de Smith, qui a confirmé avoir eu quelques discussions avec la direction du Canadien déjà.

Smith, un centre de 6 pieds, vient de conclure une année exceptionnelle avec le programme de développement américain. Il a aussi remporté la médaille d'or avec les États-Unis au Championnat du monde des moins de 18 ans, avec une récolte de 20 points en 7 matchs.

Les jeunes sensations Adam Fantilli et Connor Bedard sont les deux seuls joueurs nord-américains mieux classés que lui. Le Suédois Leo Carlsson et le Russe Matvei Michkov font aussi partie des favoris, en vue du prochain encan.

Le repêchage aura lieu les 28 et 29 juin au Bridgestone Arena de Nashville.