« On n’est pas les favoris » - Hernán Losada

Ce long déplacement survient dans la dernière ligne droite d’une longue séquence de cinq semaines au cours de laquelle la troupe d’Hernán Losada a disputé un match pratiquement tous les trois jours.

L’entraîneur-chef se montre très réaliste face au défi que ses joueurs devront relever avant de pouvoir soulever la Coupe des Voyageurs pour la 12e fois.

« L’agenda n’est pas le meilleur pour le CF Montréal, surtout pour jouer cette finale. On n’est pas les favoris, ça, c’est clair. Mais il y a beaucoup de résilience, d’unité et de volonté dans cette équipe. On va tout tenter pour rester compétitif et faire un bon match. » — Une citation de Hernán Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

Losada et le CF Montréal ont encore frais en mémoire la déconvenue de 5-0 subie à leur dernier passage à Vancouver. Mais ils ne veulent surtout pas croire qu’ils sont battus d’avance, même si les Whitecaps viennent de disputer leurs deux dernières rencontres à domicile.

Je pense que nous n’avions pas si mal joué jusqu’à ce que nous nous retrouvions à 11 contre 10. Même là, jusqu’à la 40e minute quand les buts ont commencé à se succéder, le match était encore assez serré. On apprend de tous les matchs, et surtout de ceux que vous avez perdus.

Losada s’attend à de solides performances de la part de tous ses hommes, en particulier de ceux à qui il a accordé des repos en les laissant sur le banc de touche contre l’Union de Philadelphie.

Hernan Losada, Jonathan Sirois et Mathieu Choinière parlent de la finale du Championnat canadien.

Pas de stress

Pour Mathieu Choinière, pas question de se servir du calendrier chargé comme excuse.

Je me sentais bien durant tous les matchs (que j’ai joués). Le personnel d’entraîneurs a fait tout ce qu’il fallait pour nous garder en forme pour le match. C’est sûr que le voyage et le décalage horaire sont des facteurs, mais on ne peut pas contrôler ça. On peut juste se préparer pour arriver prêt pour le match.

Les préparateurs physiques ont surtout insisté sur une récupération efficace entre les rencontres, notamment durant la période 48 heures qui suit un match.

De son côté, le gardien Jonathan Sirois retrouvera sa place de partant devant le filet, lui qui a bénéficié d’un congé à Philadelphie, ce qui a permis à James Pantemis de renouer avec la compétition.

« Je suis prêt mentalement. Physiquement, je l’espère bien. La petite pause en fin de semaine a fait du bien, surtout pour la tête. Ça me permet d’aborder le match avec une nouvelle fraîcheur. Je n’ai pas joué depuis quatre ou cinq jours et je me sens prêt. Je suis excité. » — Une citation de Jonathan Sirois, gardien du CF Montréal

Mais Sirois ne s’en cache pas, cette finale de Coupe constitue le plus important match de sa carrière. Ce sera ma première finale chez les professionnels. À mon âge [il aura 23 ans le 27 juin, NDLR], c’est spécial , a-t-il ajouté.

Jonathan Sirois Photo : AP / Jeff Dean

Enfin, quand on a demandé à l’entraîneur ce qu’une victoire en finale représenterait pour lui, Losada a vite retourné la question en affaire d’équipe.

C’est pour tout le groupe et tout le staff. Pour l’institution et pour les partisans. C’est un titre important. Tu peux devenir la meilleure équipe au Canada. Ça donne aussi la chance de jouer dans la Ligue des champions CONCACAF l’année prochaine. Ça donne du prestige.

Losada a dit bien comprendre ce que cela représente tant comme entraîneur que comme joueur, parce qu’il a déjà connu les deux situations.

On travaille très dur pour vivre des moments comme ceux de mercredi , a-t-il conclu.