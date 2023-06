Les Américains encore champions du monde de parahockey

Il s'agit du troisième titre d'affilée des États-Unis.

En finale de la Coupe intercontinentale, en République tchèque, en septembre 2022, les Américains avaient vaincu les Canadiens 4-0. Ils avaient aussi remporté la médaille d'or aux Jeux paralympiques de 2022 face aux Canadiens au terme d'un match gagné 5-0.

Dimanche, Le Canada s’est montré agressif en avantage numérique, mais les occasions de marquer ont été minces.

L’Américain Josh Misiewicz a été le premier buteur du match lorsqu’il a fait dévier la rondelle derrière le gardien Dominic Larocque. Declan Farmer a touché la cible en échappée avec moins d’une minute à jouer à la période pour doubler l’avance des siens.

On s’est fait marquer rapidement en début de première période et ç’a été tough. On n’a vraiment aucun regret et on a tout laissé sur la patinoire, sauf que nous n’avons pas profité de nos avantages numériques et de nos chances , a reconnu Vincent Boily, d'Alma.

« Contre les Américains, il faut qu’on joue un match parfait. » — Une citation de Vincent Boily, membre de l'équipe canadienne de parahockey

On ne peut pas laisser les Américains aller en échappée, car ils ont tellement de belles habiletés , a ajouté le joueur de 23 ans.

David Eustace a sauté sur un retour de lancer pour creuser l’écart à 3-0 en deuxième période. Il a ensuite été imité par son coéquipier Jack Wallace.

Tyler McGregor a donné une raison de se réjouir aux partisans canadiens au début de la troisième période avant que Declan Farmer réussisse son deuxième de la rencontre quelques instants plus tard. Keven Mckee a inscrit le dernier but du match dans un filet désert.

C’est quand même une récompense de marquer contre cette équipe-là. Les États-Unis sont une force dans le parahockey et nous voulons nous rendre à leur niveau, a dit Boily. Nous voulons devenir meilleurs pour les Jeux de 2026 et c’est notre objectif [...] Nous sommes une meilleure équipe qu’en début de saison et l’écart (avec les Américains) s’est un peu rétréci.

En demi-finale samedi soir, le Canada avait défait la République tchèque 5-0. L’équipe canadienne avait eu raison de cette même équipe par la marque de 2-1 en phase préliminaire du tournoi.

La République tchèque a battu la Chine 3-2 dans le match pour la médaille de bronze.

(avec la collaboration de Sportcom)