Ons Jabeur en quarts de finale à Paris pour la première fois

La Tunisienne a brisé huit fois l'Américaine, qui n'a donc pas remporté un seul jeu sur son service dans ce match à sens unique. Pera, incapable de trouver une faille dans le jeu de son adversaire, a commis 33 fautes directes.

C'était sa deuxième victoire sur la 36e à la WTA en trois affrontements.

Je suis bien contente d'avoir pu gagner les jeux avec mon service, car elle me mettait beaucoup de pression, a dit Jabeur. Il faut que je serve mieux dans mon prochain match.

Elle affrontera au prochain tour la gagnante du match entre la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (14e) et l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (132e), qui disputent également leur huitième de finale lundi.

Finaliste à Wimbledon et à New York en 2022, la Tunisienne de 28 ans aimerait gagner en 2023 un premier tournoi du grand chelem.

Jusqu'ici, elle n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale à Roland-Garros.

En 2022, Jabeur avait été éliminée dès son entrée en lice. Cette année, elle n'a peiné que lors d'un match, contre la Serbe Olga Danilovic (105e) au tour précédent, une victoire de 4-6, 6-4 et 6-2.

La no 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, sera à l'œuvre plus tard. Elle retrouvera alors l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 66e mondiale et tombeuse de la Canadienne Bianca Andreescu samedi.

Fernandez en quarts de finale du double

Plus tôt, la Canadienne Leylah Annie Fernandez et sa coéquipière Taylor Townsend, des États-Unis, se sont qualifiées pour les quarts de finale. Elles ont vaincu l'autre Canadienne toujours en vie, Gabriela Dabrowski, et la Brésilienne Luisa Stefani, 6-4, 4-6 et 6-2.

Dabrowski sera de retour sur le court un peu plus tard, cette fois en double mixte, avec l'Américain Nathaniel Lammons, face au duo formé du Britannique Lloyd Glasspool et de l'Américaine Asia Muhammad.