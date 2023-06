En défaisant les Thunderbirds de Seattle au compte de 5-0, les Remparts de Québec ont remporté la troisième Coupe Memorial de leur histoire , dimanche soir, à Kamloops. Tout porte à croire que c’est sur cet impressionnant point d’exclamation que prend fin la carrière d’entraîneur de Patrick Roy dans les rangs juniors. Et du coup, la LHJMQ perd sa plus grande vedette.

En décembre 1996, Patrick Roy s’était porté acquéreur des Harfangs de Beauport avec ses associés Jacques Tanguay et Michel Cadrin. Cette franchise éprouvait alors des difficultés qui semblaient insurmontables aux guichets. Ils attiraient une moyenne de 899 spectateurs par match, ce qui les situait au 14e et dernier rang de la LHJMQ au chapitre des assistances.

Le plan des trois investisseurs consistait à déménager l’équipe au vieux Colisée de Québec et à faire revivre les Remparts. Les mythiques Diables rouges avaient excellé et aligné plusieurs futures vedettes de la LNH (dont Guy Lafleur) lors des premières années d’existence de la LHJMQ.

Quelques heures à peine après avoir conclu la transaction, Roy se donnait pour objectif de remporter la Coupe Memorial et de redonner confiance au public en présentant un spectacle intéressant .

À cette époque, Roy défendait encore le filet de l’Avalanche du Colorado. Les gens croyaient que les trois investisseurs venaient de poser un geste civique afin de maintenir une équipe junior majeur dans la région de Québec. Personne ne pouvait imaginer que Roy allait un jour devenir la véritable vedette de cette organisation et que les Remparts allaient finir par se métamorphoser en franchise junior la plus populaire au Canada.

***

Patrick Roy a disputé six autres saisons dans la LNH après être devenu actionnaire des Remparts. Malgré cela, il démontrait une véritable passion pour son équipe junior. Il insistait pour qu’on lui fasse parvenir les films de tous les matchs ainsi que les articles de journaux qui en découlaient.

Patrick Roy soulève la coupe Stanley le soir du 10 juin 1996, après avoir vaincu les Panthers de la Floride. Photo : Associated Press / Hans Deryk

Dès leur première saison aux commandes, les nouveaux propriétaires ont vu les assistances doubler, ce qui a fait grimper les Remparts au 10e rang de la ligue.

Et d’année en année, leur popularité s’est accrue de façon fulgurante. En 2004-2005, quand la saison de la LNH a été annulée en raison d’un lock-out, les Remparts ont attiré plus de 240 000 spectateurs, soit une moyenne de 6920 par rencontre. Ils étaient désormais la deuxième organisation la plus populaire de la LHJMQ derrière les Mooseheads d’Halifax. Aux guichets, les Mooseheads semblaient toutefois indélogeables.

Après avoir annoncé sa retraite à titre de gardien en 2003, Patrick Roy a occupé le poste de directeur général des Remparts pendant deux saisons. Puis, à la fin de septembre 2005, il a décidé de remercier son entraîneur en chef Éric Lavigne et de descendre lui-même derrière le banc.

Le printemps suivant, l’équipe s’est inclinée face aux Wildcats de Moncton en finale de la Coupe du Président. Les Remparts ont toutefois remporté la Coupe Memorial que Patrick Roy avait invoquée neuf ans plus tôt. Le tournoi de la Coupe Memorial était disputé à Moncton et les Remparts avaient obtenu le droit d’y participer à titre d’équipe finaliste de la LHJMQ.

***

Tout cela pour dire que depuis ce jour de 2005 où Patrick Roy a posé le pied derrière le banc des Remparts, cette équipe junior est la plus populaire au Canada. Depuis ce fameux jour où Roy a décidé de prendre les commandes, les Remparts ont attiré, tenez-vous bien, 1 859 564 spectateurs DE PLUS que les Mooseheads d’Halifax en saison.

Cette incroyable statistique donne non seulement une idée de l’immense popularité de Roy, mais aussi de la crédibilité que les amateurs de hockey de Québec accordaient à sa présence derrière le banc de leur équipe.

Les matchs des Remparts ont attiré des foules records au Centre Vidéotron en séries ce printemps. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Il est courant de voir d'anciens joueurs de la LNH entreprendre une deuxième carrière dans le monde du hockey. De façon générale, les anciennes supervedettes se tiennent toutefois loin du poste d’entraîneur en raison de la précarité inhérente à cet emploi. Les membres du panthéon du hockey préfèrent les postes de direction.

Cette réalité rend le parcours de Patrick Roy encore plus singulier. Non seulement a-t-il opté pour le métier d’entraîneur, mais il l’a en plus pratiqué en se tapant, pendant 13 saisons, les interminables randonnées d’autobus d’une équipe junior. L’immense renommée des Remparts, j’en suis convaincu, est directement liée à la sincérité et à la passion que Roy a démontrées pour ce projet.

***

En 2013, Roy a accepté les postes d’entraîneur et de vice-président des opérations hockey de l’Avalanche du Colorado. Dès la saison suivante, les assistances aux matchs des Remparts ont commencé à fléchir.

Puis à l’automne 2014, les propriétaires des Remparts ont décidé de vendre leur équipe à Québecor qui avait obtenu le contrat de gestion du nouvel amphithéâtre de Québec.

Le 26 mai 2015, les Remparts de Québec ont honoré Patrick Roy en hissant une bannière à son nom dans les hauteurs du Colisée Pepsi. Cette bannière se retrouve maintenant au Centre Vidéotron. Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

Un club de hockey junior vit de la billetterie et des commandites. C’était impossible d’opérer l’équipe dans un amphithéâtre géré par une autre entreprise , avait commenté Jacques Tanguay lors de l’annonce de la vente.

Roy a dirigé l’Avalanche durant trois saisons et il a remis sa démission à l’aube de la saison 2016-2017 en raison d’un différend philosophique avec le président des opérations hockey, Joe Sakic.

En 2018, les assistances aux matchs des Remparts étaient à leur plus bas niveau en 12 ans quand l’organisation a sollicité Patrick Roy afin qu’il reprenne du service à titre d’entraîneur.

La cote de popularité des Remparts est aussitôt repartie vers le haut. Les affaires ont ensuite été difficiles pendant quelques saisons en raison de la pandémie. Mais lors des dernières séries, les Remparts ont battu des records en accueillant plus de 18 000 spectateurs à certains de leurs matchs.

Les équipes junior majeur font des affaires d’or lorsqu’elles ont la chance d’accueillir une future supervedette dans leurs rangs. Les joueurs comme Sidney Crosby ou Nathan MacKinnon font automatiquement bondir la demande de billets.

Avec Patrick Roy, dans une perspective d’affaires, c’était comme si les Remparts misaient sur un Sidney Crosby chaque année.

On ne sait pas encore quels sont les projets d’avenir de Patrick Roy. Mais chose certaine, les Remparts auront beaucoup de difficulté à le remplacer.